اتفرج – اتفرج إطلالة فيفي عبده و إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج إطلالة فيفي عبده و إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة إلهام شاهين على السجادة الحمراء لفعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، بإطلالة مختلفة وأثنوية.

حيث ارتدت إلهام شاهين فستان من اللون البرتقالي، بتصميم الأوف شولدر، وقصة السمكة، وكرانيش من الجانب، وبه فتحة ساق، ونسقت معه شنطة مربعة.



كما اعتمدت إلهام شاهين مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفرعاً.

وقالت الفنانة إلهام شاهين خلال لقاء لها :”شرف ليا أحصل على جائزة أفضل ممثلة من أهم مهرجان في مصر، وواحد من أهم المهرجانات العالمية عن فيلم حظر تجول، الواحد خد جوائز كتير في حياته بس فيه جوائز بتبقي فيها واقع خاص”.

و أشارت: «طموحي كبير أوي ناحية السينما، فمهما حققت عاوزاها تحقق أكتر، يمكن فيه أفلام بتنتج ككم، لكن عاوزة النوعية، عاوزة أفلامنا يبقى فيها كل النوعيات زي زمان».

وتابعت: «أفلامنا محصورة إلى حد كبير دلوقتي، لو فيلم أكشن أو كوميدي بيلاقي نجاح كبير جماهيري، لكن أنا عاوزة أشوف الفيلم الرومانسي والاستعراضي والموضوعات الاجتماعية المهمة والمشاكل الحقيقية في حياتنا الشائكة منخفش ننقاشها، لأننا بننتقد عشان بنحب البلد دي وعاوزينها للأحسن، وعاوزة أفلام نقدم فيها الإيجابيات اللي في حياتنا لأن في ساعات أفلام بتعمل لنا إحباط، بتقدم كل ما هو سلبي».

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43 يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 من ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

و هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

بينما حضرت الفنانة المصرية فيفي عبده حفل افتتاح الدورة الثالثة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان أسود مطرز باللون الموف وبقصة شعر منسدل، وبالطبع لم تفوت الفرصة لتقدم “خمسة مواه” الشهيرة بها.



في حين أنها تعرضت الفنانة فيفي عبده، لموقف محرج لحظة وصولها إلى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43.

جاء ذلك بعد تعثرها حتي كادت تسقط على الريد كاربت، بسبب إطلالاتها إذ ارتدت فستان طويل باللون الأسود، ولكنها نجحت في النجاة من السقوط.

يذكر انه كانت فيفي عبده، قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.