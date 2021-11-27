اتفرج – منى زكي تصعد للمسرح وتغازل كريم عبد العزيز

شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تصعد للمسرح وتغازل كريم عبد العزيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت الفنانة منى زكي زميلها الفنان كريم عبدالعزيز أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 وحصوله على جائزة فاتن حمامة.

حيث صعدت الفنانة منى على المسرح لتقديم الجائزة له بنفسها.

وظهرت منى زكي في غاية السعادة والحماس، متحدثة عن علاقة الصداقة التي تجمعتها بكريم عبدالعزيز منذ سنوات طويلة وبداية عملهما معاً.

وقالت منى زكي: “أول مرة أقف على هذا المسرح ولا ينتابني أي خوف، أنا هنا لأقدم تكريم لصديق وفنان عرفناه من وهو صغير، مثل مع عمالقة عادل إمام وأحمد زكي والراحلة سعاد حسني

وتابعت: “دمه خفيف وقمر وزي السكر، تعالوا نشوف الفيلم دا ونعرف مين”، ليظهر على الشاشة النجم المصري المحبوب.

كما توجه كريم عبد العزيز بالشكر إلى أسرته وعلى رأسهم والده الفنان محمد عبدالعزيز، وكذلك زوجته التي شاركته 15 عاما، مؤكدة أن والدته كانت تنوي الحضور ولكن لظروف خاصة لم تتمكن.

وقال كريم عبدالعزيز: “فرحتي لتكريمي من مهرجان بلدي، وأحد أهم مهرجانات المنطقة، وسعيد باسم سيدة الشاشة العربية المنحوت على الجائزة التي حصلت عليه

وأكد أنه يجمعه صداقة عمرها 24 عاما مع الفنانة منى زكي منذ تصوير فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة”.

يذكر ان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لهذا العام يشارك فيه نخبة من نجوم العالم والوطن العربي، كما ستتضمن لجان التحكيم المزيد من رموز الفن وصناع السينما ليس فقط في الوطن العربي وإنما في العالم بأكمله، أما عن أعضاء لجنة تحكيم نسخته الثامنة.

كما تضم اللبنانية هانيا مروة، مديرة سينما متروبوليس في بيروت، والفرنسية آليس خروبي، مديرة البرمجة في سوق مهرجان كان السينمائي، والمخرج المصري شريف البنداري.