شاهد .. صدر مكشوف وإيحاءات ساخنة.. نسرين طافش تفجر الانترنت وتعليق شاب أردني يصبح تريند.

انت الان تتابع خبر صدر مكشوف وإيحاءات ساخنة.. نسرين طافش تفجر الانترنت وتعليق شاب أردني يصبح تريند. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهور الفنانة السورية الحسناء نسرين طافش يحدث جدلاً كبيراً في كل مرة بسبب جرأتها الغير معهودة والتي تجلب لها نقداً حاداً في كثير من الأحيان.

الظهور الأخير للفنانة طافش جاء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، حيث سلط المصورون كاميراتهم عليها بسبب فستانها الجريء.58293719

من جهتها، نشتر الفنانة مجموعة من الصور، حيث ظهرت ترتدي فستاناً أزرق اللون بصدر يكاد يكون عارياً، بالإضافة إلى أن الصور أظهرتها كأنها تستعرض بأسلوب يشي بإيحاءات اعتبرها من رأوها ساخنة والبعض تجاوز الوصف ليقول بأنها جنسية لا تناسب الفنانة الجميلة.

بالمقابل، لفتت مجوهرات الفنانة السورية الفاخرة الأنظار، كما أن تسريحتها نالت إعجاب الناشطين، حيث ظهرت بشعر مموج تناسب جداً مع إطلالتها.

من بين التعليقات الكثيرة، برز تعليق لشاب أردني تداولته المنصات بشكل كبير، حيث قال فيه "أبوس صدرك ما أحلاه!"، لتنفجر بعدها الردود على التعليق الذي اعتبره الغالبية مسيئاً، فيما رآه آخرون ساخراً.

ومن بين التعليقات الأخرى برز أحد المعجبين من السعودية قائلاً : "منيح الي شيلتي السليكون صرتي لطيفة نوعا ما".

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يعقد بشكل سنوي منذ تأيسه عام 1976 وهو أول مهرجان سينمائي دولي في العالم العربي. وافتتح يوم الجمعة 26 /11/2021 بدورته 43 الساعة الثامنة والنصف بدار الأوبرا المصرية ويستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وافتتح المهرجان بحضور وزير الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم, ورئيس المهرجان محمد حفظي، وعدد كبير من الفنانين والضيوف العرب والأجانب، والفنانون المشاركون في المهرجان بأفلام مختلفة.58293719