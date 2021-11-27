شاهد .. اتفرج؛؛ أشهر فنانة مصرية اعتزلت الرقص تماماً وبنت مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن وتزوجت 5 مشاهير .. فمن تكون ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج؛؛ أشهر فنانة مصرية اعتزلت الرقص تماماً وبنت مسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن وتزوجت 5 مشاهير .. فمن تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تعتبر أحد أبرز نجمات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، أطلق عليها الجمهور لقب الراقصة المثقفة راقصة لمعت في سينما الاربعينات من القرن الماضي، رغم مسيرتها الفنية القصيرة ولكنها تركت رصيداً كبيراً من الأفلام ،

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"نجمة الإغراء" لمدة 15 عاماً فهي الراقصة السمراء الأكثر فتنة بين فنانات جيلها هاجر حمدي، تزوجت 5 مرات من أرقى نجوم المجتمع وهما الفنانان كمال الشناوي وفطين عبد الوهاب والطبيب المعروف محمد فياض والمستشار وجدي عبد الصمد والإذاعي على عيسى.



اسمها الحقيقي فتحية السيد أحمد النجار، ولدت بمدينة طنطا يوم 10 مارس عام 1924، أحبت الرقص الشرقي منذ نعومة أظافرها أصبحت فاتنة الرقص الشرقي وواحدة من أفضل الراقصات في مصر،

تتلمذت على يد الفنان يوسف وهبي والذي قدمها على خشبة المسرح وأسند إليها في بداية مشوارها الفني أدواراً صغيرة واختار لها اسمها الفني لتصبح هاجر حمدي.

قدمت ما يقرب من 47 فيلماً ومنهم، على مسرح الحياة، أحلام الشباب سيف الجلاد، شارع محمد علي، بنات الريف، عودة طاقية الإخفاء، عروسة البحر، بنت المعلم، حب في الظلام، شباك حبيبي، كيد النساء، الآنسة ماما، بنت العمدة، على أد لحافك، البوسطجي، شمشون الجبار، حمامة السلام، بنت الشيخ، غدر وعذاب، الكل يغني، حب الظلام.



اعتزلت عالم الفن والرقص الشرقي وهي في قمة مجدها الفني وعمرها 29 عاماً عام 1953، وقررت افتتاح سلسلة من المعارض في عالم الأزياء وبدأت مشروعها التجاري من خلال افتتاح أول معرض في الموضة والأزياء بشارع سليمان باشا بوسط

القاهرة، كما شيدت مسجداً بجانب فيلتها بالجيزة وأطلقت عليها اسم "قاصد الرحمن" وخصصت فيه مركزاً لتحفيظ القرآن.

تزوجت هاجر حمدي أربعة مرات، الأولى من المخرج الكبير فطين عبد الوهاب والد الفنان زكي فطين عبد الوهاب واستمر زواجهما ثلاث ساعات فقط لاغير، ثم تزوجت من الفنان كمال الشناوي بعد طلاقه عفاف شاكر شقيقة الفنانة شادية،

واشترط عليها اعتزال الرقص ووافقت دون تردد، وأثمرت تلك الزيجة عن نجلهما المخرج محمد الشناوي زوج ابنة شقيقة عبد الحليم حافظ، وانفصلا رغم قصة الحب القوية التي جمعتهما.

كما تزوجت "الراقصة المثقفة" للمرة الثالثة من

الطبيب المعروف محمد فياض قبل زواجه من ملكة الإغراء الفنانة هند رستم، وسافرت معه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يستمر زواجهما أكثر من خمس سنوات وبعد طلاقها تزوجت للمرة الرابعة من المستشار وجدي عبد الصمد وأثمرت تلك الزيجة عن ابنها الثاني "رضا" وانفصلت عنه لتتزوج للمرة الخامسة والأخيرة من الإذاعي علي عيسى فأنجبت منه "عزو وعمرو".30471713