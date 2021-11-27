شاهد .. اتفرج. زينب فياض تسعى للانتقام من والدتها هيفاء وهبي بهذا الفعل.

انت الان تتابع خبر اتفرج. زينب فياض تسعى للانتقام من والدتها هيفاء وهبي بهذا الفعل. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الناشطة الاجتماعية اللبنانية زينب فياض ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محركات البحث خلال الأشهر الماضية لأسباب جدلية أثارت جمهورها.

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في التفاصيل ، وبعد ظهور ابنة الفنانة هيفاء وهبي ، زينب فياض داخل غرفة العمليات لإجراءها عملية التجميل الاخيرة المختصة بأنفها وهي تتصدر محركات البحث واكتسبت شهرة واسعة الى جانب شهرتها.

وبعد اجتيازها ال1 مليون مشترك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بدأت زينب فياض في سعيها لإكتساب محبة جمهورها الجديد الذي اعتبرها نسخة مصغرة عن والدتها الفنانة هيفاء وهبي بسبب الشبه الكبير الذي طرأ عليها مؤخرا تزامنا مع عملية تجميل أنفها ، اذ ظهرت بجلسة تصويرها الاخيرة بإطلالة مماثلة لإطلالات والدتها هيفاء وهبي.

من جهة أخرى ، ظهرت زينب فياض مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بكقطع فيديو لها بعد تصدر أخبار عن تقليدها لوالدتها وحركاتها وتحدثت عبر الفيديو الذي بثته عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " عن الشائعات التي تلاحقها وانها لا تطمح للشهرة ولكن الجمهور أجبر عليها ذلك بمتابعته وحبه لها بدون سبب.

الجدير بالذكر أن اللبنانية زينب فياض هي الابنه الوحيدة للفنانة هيفاء وهبي ، من مواليد عام 1993 بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2020 بعد تشريب مقكع فيديو لها برفقة أطفالها وهي تتمايل رقصا على انغام اغنية الفنان الامارتي حسين الجسمي بعنوان " لقيت الطبطبة "

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