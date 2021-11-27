شاهد .. طلاق وليد مقداد من زوجته يفجر صدمة كبرى.. لن تصدق ما قالته التداولات عن سبب الطلاق!

انت الان تتابع خبر طلاق وليد مقداد من زوجته يفجر صدمة كبرى.. لن تصدق ما قالته التداولات عن سبب الطلاق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ضجت وسائل إعلامٍ عربية و مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تتحدث عن طلاق وليد المقداد نجم طيور الجنة من زوجته كاشفة ما أسمته بأسباب دفعت النجم لطلاق من زوجته نور غسان .

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وذهبت التداولات الإعلامية عبر الوسائل وفضاءات التواصل إلى التأكيد أن سبب الطلاق يرجع إلى عدم احترام الزوجة لأهل الزوج وليد مقداد حد طرحها.

كما أكدت التداولات الإعلامية أن هذا الانفصال ليس جديداً و أنه تم منذ أسابيع لكن تفاصيله ظهرت على الملأ اليوم وهي التفاصيل التي صدمت جمهور النجم كثيراً.

هذا وكانت جماهير الشاب وليد مقداد قد تفاءلت بزواجه معبرة عن سعادتها بهذا التطور في حياة النجم لكنها صعقت مؤخراً بتداولات الطلاق.99343656