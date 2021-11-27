شاهد .. كما ولدتها امها؛؛ اتفرج فضيحة من العيار الثقيل..رهف القنون تمارس الاغراء بطريقة خادشة وهي بدون ملابس تماماً !

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها؛؛ اتفرج فضيحة من العيار الثقيل..رهف القنون تمارس الاغراء بطريقة خادشة وهي بدون ملابس تماماً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لا زالت الناشطة السعودية ​رهف القنون​ تثير الجدل بمنشوراتها وصورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث ظهور لها صدم متابعيها من كل الدول العربية.

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في التفاصيل نشرت رهف القنون صورة سيلفي لها من أمام المرآة على خاصية الستوري وظهرت فيها عارية تماماً وتمسك هاتفها بيدها مما أثار الجدل وصدمة كل من رآها.



وهذه ليست المرة الاولى التي تنشر رهف صورة جريئة لكن هذه المرة تخطت الخطوط الحمراء خصوصاً انها وضعت موقع الكتروني خاص لمحبيها ليشاهدوا صورها الفاضحة اذ اصبحت تعمل في هذا المجال!

ظهرت عارضة الازياء السعودية رهف القنون في الطائرة مع صديقتها في صورة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون ان تذكر الوجهة او المكان الذي ستقصده.



متابعو رهف لاحظو أنها كانت ترتدي ملابسا محتشمة في الطائرة وكأنها ذاهبة الى مكان عليها ان تكون محتشمة فيه او انها ستزور مكاناً يكون في الطقس باردا،

وتساءل البعض ان كان موضوع عودتها الى السعودية مطروح بعد شهرتها على الرغم من تلقيها تهديدات عديدة من أفراد عائلتها بقتلها بعد كل ما حدث معها.56431441