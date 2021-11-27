شاهد .. اتفرج؛؛ النجمة دنيا سمير غانم ؛؛ تسحر الجمهور وتخلع الأسود وتطل لأول مرة بعد فترة الحداد على والديها !-بالصور

انت الان تتابع خبر اتفرج؛؛ النجمة دنيا سمير غانم ؛؛ تسحر الجمهور وتخلع الأسود وتطل لأول مرة بعد فترة الحداد على والديها !-بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/27 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة المصرية ​دنيا سمير غانم​ اليوم صورا لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية الستوري من عطلتها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان في مدينة الفيوم المصري،

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وقاما برحلة سفاري وتزلج على الرمال اضافة الى زيارة وادي الحيتان وغيرها من المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها مدينة الفيوم، وعلقت دنيا سمير غانم على الصور قائلة:"يا بلدنا يا أجمل بلد في العالم مصر.. الفيوم".



ويعد هذا الظهور الاول لها بعد فترة الحداد وفترة حضور المناسبات التكريمية لوالديها وبدت تتحسن قليلاً وتخرج مع اصدقائها كما لم تعد ترتدي الاسود فقط ما هو افضل لنفسيتها.

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