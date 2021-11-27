شاهد .. كما خلقها الله... هاندا أرتشيل تستلقي على بطنها دون ملابس وتتعمد إثارة الغرائز بأطلالة خادشة

انت الان تتابع خبر كما خلقها الله... هاندا أرتشيل تستلقي على بطنها دون ملابس وتتعمد إثارة الغرائز بأطلالة خادشة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي النجمة التركية ​هاندا أرتشيل، صورة لها​ وهي تستلقي على بطنها بثياب البحر، بطريقة مثيرة وجريئة، ورفعت شعرها ووضعت مكياجا خفيفا، وتم انتشار الصورة بشكل كبير بين المتابعين.

21794786

وعبر البعض عن اعجابهم بجمال ورشاقة هاندا، بينما استاء البعض الآخر بسبب تعمد هاندا الإثارة والجرأة في استعراض جسدها ومفاتنها، أكثر من تركيزها على الفن، وتساءل بعضهم عن موقف حبيبها الممثل التركي ​كرم بورسين​ من صورها الجريئة.

يذكر أن هاندا أرتشيل قد لفتت الأنظار مؤخرا بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيها من داخل سيارتها، وهي تلتقط صورة "سيلفي"، وبدت بملامح جميلة، وطبيعية جداً وعبر المتابعون عن إعجابهم بجمالها وبساطة إطلالتها، كما نشرت صورا خلال تواجدها في مكان لبيع فساتين الأعراس وقد اختارت عدة فساتين وجربتها وظهرت بأربعة منها، وتساءل البعض ان كانت ستتزوج قريبا ام مجرد عمل تمثيلي.21794786