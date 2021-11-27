شاهد .. بكل وقاحة مودل روز تفقد بوصلة الادب بإطلالة نارية تستعرض حجم صدرها بوضعيات جريئة وأثارت حماس الجمهور...اتفرج

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة مودل روز تفقد بوصلة الادب بإطلالة نارية تستعرض حجم صدرها بوضعيات جريئة وأثارت حماس الجمهور...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت العارضة والناشطة السعودية مودل روز جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الأخيرة.

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في التفاصيل ، ظهرت الناشطة الاجتماعية السعودية مودل روز عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بعدة إطلالات جريئة جدا تسببت بغضب جماهيري واسع.

وظهرت مودل روز مرتدية " كروب توب " مكشوفة الصدر والبطن وبالهوت شورت الذي أثار غضبا واسعا كاشفة عن صدرها وعدة أجزاء أخرى.

من جهة أخرى ، تصدرت مودل روز مؤخرا في حفل الهالويين محركات البحث بإطلالتها التي تداولها العديد من الجمهور ، اذ ظهرت مودل روز بملابس جريئة متشبه بالشخصية الكرتوينة ذات الشعر الطويل والجسم المتناسق.

يذكر ان الناشطة الاجتماعية السعودية مودل روز فضحت طليقها في أميركا وكشفت أنه عنّفها وتقدمت بدعوى ضده بمساعدة من حبيبها وعائلته فخرج رجل الأعمال السعودي محمد الحمود عن صمته ليكشف حقيقة صادمة.

محمد قال في مقطع فيديو انتشر له عبر وسائل التواصل: “فعلت ذلك لتؤثر في تأشيرتي وتواجدي في أميركا، وفي كل شيء أملكه. لأنه بمجرد خروجي من أميركا لأحد هذه الأسباب، سينتهي كل شيء”.

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