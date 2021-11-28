شاهد .. نزعت ثوب الخجل كاملاً .. أصليهان كارالار زوجة عثمان بن أرطغرل أثارة ضجة واسعة بالمايوه المثير والجمهور يفقد صوابه !

انت الان تتابع خبر نزعت ثوب الخجل كاملاً .. أصليهان كارالار زوجة عثمان بن أرطغرل أثارة ضجة واسعة بالمايوه المثير والجمهور يفقد صوابه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اصطادت عدسات المصورين الفنانة التركية الشابة أصليهان كارالار بطلة المسلسل الشهير "قيامة عثمان" أثناء قضائها إجازتها في سواحل بودروم التركية.

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وظهرت النجمة التركية في الصور بمايوه مثير من قطعتين مقلّم بالأبيض والأزرق وهي تستمع بالشمس في شواطئ بودروم فيما ظهرت في صور أخرى تقود دراجة مائية "جيت سكي" في البحر.

وأمس الأول أكدت وسائل إعلام تركية أن النجمة أصليهان كارالار لن تشارك في الموسم الثاني من المسلسل الشهير "قيامة عثمان".

وجسدت الممثلة الشابة “أصليهان كارالار” في المسلسل شخصية “مال خاتون”، زوجة غازي عثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

وكانت كارالار فازت مؤخرا بلقب "أفضل ممثلة صاعدة" في حفل توزيع جوائز القمة الذهبية عن دورها بمسلسل قيامة عثمان.

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