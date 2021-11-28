شاهد .. شمس الكويتية ترقص وتستعرض مؤخرتها الكبيرة بوضعيات خادشة وحركات ايحائية مثيرة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر شمس الكويتية ترقص وتستعرض مؤخرتها الكبيرة بوضعيات خادشة وحركات ايحائية مثيرة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطع فيديو وهي ترقص على الطريقة السودانية، مرتدية تيشيرت أزرق، وبنطال جينز ضيق، ورفعت شعرها، ولفتت شمس الأنظار بحركاتها واستعراض مؤخرتها بطريقة مثيرة، وعلقت على الفيديو: "كشفتكم يا كلاب".

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وغنت ​شمس الكويتية​ مأثناء الرقص:"كشفتكم .. عرفتكم، عاملين فيها ناس رايقين.. حريقة تحرقكم"، ووصل عدد مشاهدات الفيديو حوالي 235 الف مشاهدة على صفحتها، وسط تفاعل المتابعين مع رقصتها، وانتقاد البعض لظهورها الجريئ والمثير.

ولا تتوقف شمس الكويتية عن إثارة الجدل باطلالاتها وتصرفاتها وتصريحاتها الجريئة، حيث ظهرت مؤخرا خلال رحلة بحرية على متن قارب وهي تجلس على رأس المقعد وتتكىء على كتف رجل، ما أثارت غضب المتابعين الذين أشاروا انها فقدت الامل من المحتوى الغنائي الذي تقدمه، وأصبحت تستعرض جسدها ومفاتنها وتتعمد اثارة الجدل.

وكانت قد تصدرت شمس الكويتية التريند خلال احياء حفلة لها في العراق في اطار ​مهرجان بابل الدولي​، حيث رقصت في الحفل على معزوفة كانت قد طلبتها من الفرقة الموسيقية، ونشرت الفيديو عبر مواقع التواصل.

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