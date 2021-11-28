شاهد .. خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة .. شاهدوا ابنة الفنان محمد عبده في اول ظهور لها اذهلت الجميع بجمالها الخرافي .. ولن تصدقوا ما هي جنسية امها ؟ .. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر خطفت الأنظار بإطلالتها الساحرة .. شاهدوا ابنة الفنان محمد عبده في اول ظهور لها اذهلت الجميع بجمالها الخرافي .. ولن تصدقوا ما هي جنسية امها ؟ .. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفتاة عالية ابنة فنان العرب محمد عبده، معبرين عن اعجابهم بجمال الشديد والساحر. وقد سبق أن أطلا طفلي فنان العرب محمد عبده "خالد وعالية" مع والدهما عبر شاشة العربية، خلال مداخلة تلفزيونية معه، كما سبق أن انتشرت صورة للطفلين عند ولادة عالية.وبدا الشبه كبيراً بين خالد ووالده، فهو يحمل نفس ملامحه وكأنه نسخة مصغرة عنه.

38103725

خالد وعالية هما ولدا محمد عبده من زوجته الجزائرية، التي تحمل الجنسية الفرنسية، وهو كان قد تعرف عليها خلال زيارته لفرنسا للعلاج بعد تعرضه لثلاث جلطات في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا، ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه قبل 8 سنوات بعد شفائه من المرض.

يشار إلى أن محمد عبده رزق أيضاً من زوجته الثانية بطفلة أسماها العنود وهي تحمل الرقم 10 بين أولاده.

وكان محمد عبده رُزق بطفله خالد عام 2013، وعالية عام 2016، أما أبناءه السبعة الآخرين، فهم من زوجته الأولى وهم نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال.

38103725