شاهد .. رقم خيالي.. لن تصدق كم تبلغ ثروة تامر حسني الكبيرة ؟ .. والمفاجأة في عدد أولاده !..اتفرج

انت الان تتابع خبر رقم خيالي.. لن تصدق كم تبلغ ثروة تامر حسني الكبيرة ؟ .. والمفاجأة في عدد أولاده !..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بدأ الفنان المصري الكبير تامر حسني مسيرته الفنية مبكراً وذلك أثناء دراسته الجامعية بكلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر حيث شارك في وقتها في العديد من الحفلات الجامعية.

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الفنان المصري الكبير تامر حسني والبالغ من العمر 43 عاماً والذي هو من مواليد العاصمة المصرية القاهرة 16 أغسطس 1977 يعمل ككاتب ومغني وملحن وممثل وكاتب سيناريو ومخرج للموسيقى في العديد من الأعمال الفنية المصرية تنوعت بين المسلسلات والأفلام والكليبات.كم ثروة تامر حسني ؟

وقد عمل تامر حسني خلال سنوات عمله في المجال الفني على جمع ثروة طائلة تبلغ ما يقارب ال 10 مليون دولار (حوالي 150 مليون جنيه إسترليني).زوجة وأولاد تامر حسني

بالحديث عن الحياة الشخصية للفنان المصري الكبير تامر حسني فقد تزوج تامر لمرة واحدة فقط في عام 2012 من بسمة بوسيل وما زالت علاقته الزوجية بها قائمة حتى اللحظة.

وقد رزق الفنان تامر حسني من زوجته بسمة بوسيل بثلاثة أبناء هم تاليا وآدم وأمايا.

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