شاهد .. كما ولدتها امها. هازال كايا بطلة مسلسل «فريحة» تظهر بدون ملابس وفي وضعيات حميمة فاضحة مع هذا النجم التركي!

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها. هازال كايا بطلة مسلسل «فريحة» تظهر بدون ملابس وفي وضعيات حميمة فاضحة مع هذا النجم التركي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الممثلة التركية ​هازال كايا​ وهي تمارس الجنس مع النجم التركي ​شاتاي أولسوي .

وظهر الممثلين يقبلان بعدضهما بطريقة حميمة على السرير، وفي صورة اخرى ظهرت هازال تلفّ جسدها بـ “الشرشف” وتنام على صدر شاتاي العاري.56301965

وأثارت الصور ضجة كبيرة بين الجمهور، اذ ان هازال عادة لا يُسمع عنها اخبار فاضحة .

والحقيقة هي أن الصور من لمسلسلهما “​أسميتها فريحة​” الذي كان قد عُرض منذ سنوات وحقق نسب مشاهدة عالية حينها في تركيا والعالم العربي . 56301965