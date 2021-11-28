شاهد .. كأنها ملاك على الارض؛؛ ابنة محمد رمضان من زوجته الأولى تخطف الأنظار بجمالها الساحر في أول ظهور بعد أن أخفاها لسنوات! اتفرج بالصورة

انت الان تتابع خبر كأنها ملاك على الارض؛؛ ابنة محمد رمضان من زوجته الأولى تخطف الأنظار بجمالها الساحر في أول ظهور بعد أن أخفاها لسنوات! اتفرج بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نجحت حنين محمد رمضان، ابنة الفنان محمد رمضان من زوجته الأولى في خطف الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل.

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وكانت حنين محمد رمضان قد ظهرت معه للمرة الأولى في كليب «مصباح علاء الدين».

وخلال الكليب، ظهرت «حنين» بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطلون رمادي فاتح اللون، وجاكيت فضي لامع، أسفله سترة بيضاء، وفوق رأسها «آيس كاب».



ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور، وأشار بعضهم أن ملامحها لا تشبه ملامح والدها.



يذكر أن شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو جديد، أثناء تواجده بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهر رمضان في الفيديو، ويلتف حوله عدد من جمهوره ومحبيه، ويغنون معا أغنيته الشهيرة مافيا، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: “جمهوري أحبك”.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، أغنية “جو البنات” التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، والأغنية غناء محمد رمضان والنجم المغربي ريد وان ونعمان بلعياشي.

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