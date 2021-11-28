شاهد .. لن تصدقوا هذه هي الديانة الحقيقية؛؛ للفنانة عبلة كامل التي أخفتها عن الجميع .. والمفاجأة في عدد زيجاتها .. ستنصدم بالأسماء !

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا هذه هي الديانة الحقيقية؛؛ للفنانة عبلة كامل التي أخفتها عن الجميع .. والمفاجأة في عدد زيجاتها .. ستنصدم بالأسماء ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

درست عبلة كامل في كلية الآداب وتخرجت من قسم المكتبات وذلك في عام 1984، وفي عام 1985 شاركت مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم وداعاً بونابرت.

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كانت بدايتها على مسرح الطليعة وقدمت مع محمد صبحي المسرحية الشهيرة “وجهة نظر” والتي حققت نجاحاً كبيراً، تزوجت عبلة كامل من الفنان المصري أحمد كمال ورزقت بابنتيها زينب وفاطمة

ثم انفصلت عنه وتزوجت من الفنان الراحل محمود الجندي وانفصلت عنه أيضاً.



و عبلة كامل من مواليد شهر سبتمبر وذلك في عام 1960 ولذلك فهي تبلغ من العمر 61 عام وبرجها الفلكي هو برج العذراء،

اسمها الكامل هو عبلة كامل محمد عفيفي وهي من مواليد قرية نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ديانة عبلة كامل مسلمة أم مسيحية

أثارت الفنانة المصرية عبلة كامل بعض الجدل بسبب ديانتها وذلك بسبب ظن البعض أنها تحمل الديانة المسيحية وأن عائلتها مسيحية أيضاً، ولكن تفاجأ الجمهور عندما تأكدت الأخبار أنها ولدت في أسرة مسلمة أباً عن جد،

فوالدها هو كامل محمد عفيفي ولذلك فهي مسلمة، كذلك قررت عبلة كامل أن ترتدي الحجاب في عام 2005 ولم تخلعه منذ ذلك الوقت وتقدم أعمالها الفنية وهي ترتديه فهي لم تعتزل الفن.



عبلة كامل ومحمود الجندي

تزوجت الفنانة عبلة كامل من الفنان الراحل محمود الجندي وذلك في عام 2003، حيث قدمت معه دور زوجته في مسلسل “حديث الصباح والمساء” ومن هنا نشأت العلاقة بينهما وقد روى محمود الجندي قصة زواجهما فقال: “بعد وفاة زوجتي كنت محتاج واحدة تاخد بالها مني،

وأعجبت بعبلة لإنسانيتها وإنها شبه الستات المصرية وزيي من الفلاحين وعندها طباعنا وأخلاقنا والقيم اللي اتربينا عليها واتجوزنا بعد ما اتفقنا على إننا نراعي ربنا في بعض”.

ولكن بعد عامان من الزواج المستقر قرر الثنائي الانفصال وذلك في عام 2005، وقد صرح الفنان محمود الجندي عن سبب الانفصال فقال: “كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها موجودة وكمان هي ليها بطولات ونجومية أكتر مني وده أثر فيا أوي،

وخاصةً لما حسيت إنهم بيختاروني معاها في الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر على علاقتنا، لحد ما اتفقنا على الانفصال بناءً على رغبتها وكان اتفاقنا إننا نخرج بالمعروف لو مرتحناش”، وانفصل الثنائي ولم ترزق عبلة كامل بأطفال منه ولم تتزوج مرة أخرى.



عبلة كامل وأحمد كمال

ارتبطت الفنانة المصرية عبلة كامل بالفنان أحمد كمال من خلال عملها معه على خشبة المسرح، نشأت قصة حب بينهما وتمت خطبتها في عام 1979 وبعد أن أنهت دراستها تم الزواج ورزقت في عام 1986 بابنتيها التوأم فاطمة وزينب،

بدأت عبلة كامل تشتهر من خلال عملها في السينما والتلفزيون والمسرح ولكن ظل أحمد كمال يقدم أعمالاً مسرحية واختلفت الأمور بينهما وحدث الانفصال.

عبلة كامل في لن أعيش في جلباب أبي

قدمت الفنانة القديرة عبلة كامل دور من أشهر وأبرز أعمالها الفنية في التلفزيون المصري وهو مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” وهو من أنجح ما قدمت الدراما المصرية، تم عرض المسلسل في عام 1996 وقدمت عبلة كامل دور فاطمة كشري زوجة الحاج عبد الغفور البرعي والذي يقدم دوره الفنان القدير الراحل نور الشريف، كانت تجسد دور زوجته وشريكة كفاحه وأم لخمسة أبناء واستطاعت أن تقدم دور الزوجة والأم بمنتهى الدقة والجدارة.



ورغم أن عبلة كامل لم تكن أول فنانة يتم ترشيحها لهذا الدور لأنه قد وقع الاختيار على النجمة يسرا في البداية ثم رأى السيناريست مصطفى محرم أنها لن تتناسب مع البيئة الشعبية، ثم ترشحت للدور الفنانة الراحلة معالي زايد ولكن وقع الاختيار الأخير على عبلة كامل والتي جسدت دور من أفضل ما قدمت على الشاشة واشتهرت كثيراً من خلاله،

ورغم أن فارق السن بينها وبين الفنانات اللاتي قدمن دور بناتها لم يكن كبيراً إلا أنها استطاعت بموهبتها وقدراتها الجبارة أن تثبت أنها أماً لهم وكأنه حقيقة،

شارك في بطولة المسلسل الفنان نور الشريف، محمد رياض، عبد الرحمن أبو زهرة، منال سلامة، حنان ترك، ناهد رشدي، مصطفى متولي وغيرهم، وهو من إخراج أحمد توفيق.

عبلة كامل والسرطان

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، وما أكد ذلك أنه ظهر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها نفت هذه الأخبار وأكدت أنها لا تمتلك أي حسابات على السوشيال ميديا،

وجاء الرد من الكاتب بلال فضل الذي طمأن الجمهور على صحتها وأنها في حالة صحية جيدة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك رسالة موجهة من الفنانة عبلة كامل وقال:

“الفنانة الكبيرة عبلة كامل طلبت مني أنشر الرسالة دي لعلها توصل لمروجي شائعة مرضها، وقالت: عيب والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتخاف منه امتى؟!، وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كدب،

أنا معنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا بتابع ولا بنشر حاجة ولا بهتم بده، والحساب اللي عملاه واحدة بتدعي إنها بنتي ولكنها ملهاش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب”.

كما أضاف الفنان أحمد كمال زوج الفنانة عبلة كامل الأول ووالد ابنتيها كاتبا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلاً: “الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم هو كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة”.



البداية الفنية لعبلة كامل

بدأت الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل مسيرتها الفنية من خلال مسرح الطليعة وكان أول أدوارها في فيلم “وداعاً بونابرت” وذلك في عام 1985، كما قدمت دور السكرتيرة في مسلسل “الشهد والدموع” في نفس العام 1985،

توالت أعمالها الفنية فقدمت دور متميز في مسرحية “وجهة نظر” مع الفنان القدير محمد صبحي وذلك في عام 1989، كما شاركت في المسلسل الشهير “ليالي الحلمية”.

تألقت في العديد من الأدوار وشاركت كبار النجوم أمثال أحمد زكي، محمود ياسين، نور الشريف، رياض الخولي وغيرهم، قدمت أبرز أدوارها في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”،

كذلك اشتهرت بدور فرنسا في فيلم “اللمبي”، فيلم “خالتي فرنسا”، كما تألقت في مسلسل “سلسال الدم” والذي تم عرضه على خمسة أجزاء متتالية، وآخر أعمالها الفنية هو الجزء الخامس من “سلسال الدم” عام 2018، كما شاركت في فيلم “الفارس والأميرة” وهو أداء صوتي في عام 2020.



مسلسلات عبلة كامل

مسلسل “ضمير أبلة حكمت” في عام 1991. مسلسل “أبناء ولكن” في عام 1993. مسلسل “هوانم جادرن سيتي” في عام 1997. مسلسل “امرأة من زمن الحب” في عام 1998. مسلسل “البر الغربي” في عام 2001. مسلسل “أين قلبي” في عام 2002.

مسلسل “عفاريت السيالة” في عام 2004. مسلسل “ريا وسكينة” في عام 2005. مسلسل “أفراح إبليس” في عام 2009. مسلسل “سلسال الدم” في عام 2013.



أفلام عبلة كامل

فيلم “التعويذة” في عام 1987. فيلم “صراع الأحفاد” في عام 1989. فيلم “الستات” في عام 1992. فيلم “سواق الهانم” في عام 1994. فيلم “هستيريا” في عام 1998. فيلم “اللمبي” في عام 2002. فيلم “خالتي فرنسا” في عام 2004. فيلم “عودة الندلة” في عام 2006. فيلم “الكبار” في عام 2010.



كما شاركت في مسرحية “عفريت لكل مواطن” في عام 1988، مسرحية “الحادثة المجنونة” وغيرها.85052610