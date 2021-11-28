شاهد .. ايقونة الإغراء... رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار لأجل عينيه .. هذا هو حب حياة هند رستم الوحيد وماتت في سبيله والمفاجأة في مهنته .. لن تصدق من يكون؟

انت الان تتابع خبر ايقونة الإغراء... رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار لأجل عينيه .. هذا هو حب حياة هند رستم الوحيد وماتت في سبيله والمفاجأة في مهنته .. لن تصدق من يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم اعتبار الكثيرين الفنانة هند رستم أيقونة الإغراء والأنوثة، دون منافس، إلا انها لا تحب إطلاقًا أن يصفها أحد به، فكان مفيد فوزي أول من أطلق عليها هذا اللقب، - ملكة الإغراء- الذي تشعر بالضيق عند سماعه، لكن ضيقها منه لفت انتباهها لتغيير الاتجاه والأدوار التي كانت تجسدها في أفلامها.

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رفضت الزواج من رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار

كانت الفنانة الراحلة هند رستم ملكة، وأيقونة للأنوثة والرقة، وعشقها الكثيرين، وكان على رأسهم الفنانين رشدي أباظة، وصلاح ذو الفقار، اللذان أحباها بشدة، وعرضا عليها الزواج، لكنها قابلتهم بالرفض.

فضلت الفنانة هند رستم الزواج من الدكتور محمد فياض، الذي أحبته كثيرًا وتزوجته، دون صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة، فكان زوجها الثاني بعدما تزوجت للمرة الأولى من المخرج حسن رضا، وأنجبت منه ابنتها "بسنت"، لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، ليكن "فياض" زوجها الثاني والأخير، وحب حياتها.

قرار اعتزال هند رستم الفن

تزوجت الفنانة الراحلة هند رستم، من الدكتور محمد فياض، عندما كان في بداية حياته العملية، بينما كانت هي نجمة يتحدث عنها الجميع، فكانت تحبه كثيرًا، وتحب أن يناديها الجميع بلقب "مدام فياض" لشدة حبها له.88526352