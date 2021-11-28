شاهد .. إيمي ودنيا سمير غانم تبرّأتا من والدهما بعد وفاته.. والسبب صادم وغير متوقع!!

انت الان تتابع خبر إيمي ودنيا سمير غانم تبرّأتا من والدهما بعد وفاته.. والسبب صادم وغير متوقع!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فضيحة كبيرة في مصر بعد أن تبرّات كل من الفنانتين إيمي ودنيا سمير غانم من والدهما لمتوفّي، بعد عدم احترام تكريمه.

إيمي ودنيا سمير غانم تبرّأتا من والدهما بعد وفاته51508636

في التّفاصيل، أقيمت الدورة الثالثة ل​ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي​ برئاسة المخرج عمرو قابيل في المتحف القومي

للحضارة، بعنوان “مصر جديدة… مستقبل جديد”، وكان من اللافت عدم حضور الفنانة المصرية دنيا وشقيقتها الممثلة إيمي ​سمير غانم​ كي تستلما جائزة والدهما الممثل الراحل سمير غانم.

وقالت دنيا سمير غانم في رسالتها: “كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم، بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شوفناها معاك كلها حب وضحك ودلع وسعادة وأمان وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي عيد الأب”.

استحسن الجمهور ما فعلته دنيا، فعلّق البعض قائلًا: “اللهم امين يا حبيبتي ربنا يرحمه و يحسن اليه و يصبرك و يشفي ماما اللهم امين”، “حبايبي ربنا يصبركم ويحفظكم و يقوم الأستاذة بالسلامة

يا رب بدعي لكم دائما”، “ربنا يا حبيبتي يطبطب على قلوبكم ويعوضكم بفرحة كبيرة هو الله القادر” ، “الله يرحمه ويعفو عنه ويصبركم على فراقه”، “الله يرحمه ويشفي الأستاذة دلال عبد العزيز عاجلا غير آجل”، “الله يرحم الاستاذ سمير غانم ويصبركم على فراقه محبيكم من العراق وقلبنا معاكم”، “51508636