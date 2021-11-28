اتفرج – حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الإعلامية نضال الأحمدية عن فيديو كشفت فيه تفاصيل إعلانها طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

و أكدت نضال الأحمدية خبر انفصال حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أنها رغم عدم امتلاكها أوراث تثبت ذلك إلا أن الطلاق وقع بالفعل.

وأوضحت أنه لا يوجد اتصال بينها وبين شيرين عبد الوهاب منذ زواجها خاصة أنها انقطعت عنها وعن مجموعة من الأصدقاء الذين كانوا بمثابة عائلة لها.

و قالت: “الطلاق تم بين شيرين وحسام وأنا مسؤولة عن ما أقوله والأيام ستثبت صحة كلامي وحسام حبيب لم يقدر شيرين واستغلها بطريقة سلبية”.

كما كشفت نضال الأحمدية أن الخلافات مستمرة منذ فترة، قائلة: “هناك خلافات بين شيرين وحسام خلال الفترة الماضية لكنها لم تصل للطلاق، وحسام حبيب حذف أمس كل الفيديوهات من صفحته على إنستغرام والتي هاجمني فيها وكذلك التي يظهر فيها مع شيرين وبناتها، فأنا استنتاجاتي لا تخيب”.

وتابعت نضاال الأحمدية:” أنا شخصيا لا أعرف حسام حبيب ولم أتعامل معه، لكني أسأل كيف تعامل مع شيرين.. وهل قدرها؟ هل عاملها كشيرين؟، هل كل يوم يأتي إلى الدنيا شخص مثل شيرين؟”.

وأثنت على شيرين عبد الوهاب قائلة: “شيرين عبد الوهاب جدعة ومثقفة، وأنها ليست خريجة أوكسفورد ولا أنا، لكننا عشنا فقراء وعلمتنا الأيام والحياة، والناس ظلمتنا”.

في حين التزمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الصمت ولم تعلق على الخبر، كذلك الأمر مع حسام حبيب.

و في وقت سابق تداول أنباء عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، إلى جانب اتهامه بالسيطرة على حساباتها المصرفية.

حيث نشرت الإعلامية اللبنانية تسريبات لوالد الفنان المصري حسام حبيب يتحدث فيها مع إحدى الصحفيات اللبنانيات عن علاقة حسام حبيب بزوجته شيرين عبدالوهاب، وأنه يخطط لزواجه من فتاة أخرى تكون أجمل وأصغر سنا، ثم خرجت شيرين لترد في تسجيل صوتي على التسريبات.