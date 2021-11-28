شاهد .. اتفرج؛؛ رقم فلكي كبير يفوق التوقعات : لن تصدق كم بلغ أجر ؛؛عادل إمام؛؛ في مسلسل ناجي عطا الله الشهير؟!

انت الان تتابع خبر اتفرج؛؛ رقم فلكي كبير يفوق التوقعات : لن تصدق كم بلغ أجر ؛؛عادل إمام؛؛ في مسلسل ناجي عطا الله الشهير؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشف صفوت غطاس منتج مسلسل فرقة ناجي عطا الله عن أجر الممثل المصري عادل إمام في المسلسل الذي عرض في رمضان 2012.

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وقال غطاس، في لقائه ببرنامج “صباح الورد” عبر فضائية “Ten” إن المسلسل “كانت تكلفته مرتفعة للغاية”.

ومسلسل “فرقة ناجي عطا الله” عرض في رمضان 2012 من بطولة عادل إمام وأنوشكا ومحمد إمام وأحمد السعدني ونضال الشافعي ومحمود البزاوي، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.



أجر عادل إمام في مسلسل ناجي عطا الله وأضاف غطاس: “أنا يوم ماروحت أمضي مسلسل فرقة ناجي عطالله مع الزعيم عادل إمام، الناس كلها استغربت، وكان أعلى أجر بياخدوا أيامها نور الشريف ويحيى الفخراني كان 8 مليون جنيه، أنا مضيت مع الزعيم بـ30 مليون جنيه، فالناس كلها استغربت”.



وتابع: “أنا عارف بعمل إيه، أنا بعد ما اتعاقدت على مسلسل “فرقة ناجي عطالله” سافرت وجبت تكلفة المسلسل قبل ما أصور، فالنجم بيجبلك فلوسه وزيادة في العمل الفني”.

وشدد غطاس على أنه يدفع أي أجر يطلبه النجم طالما سيحصل عليه مجددا ويستعيد أمواله بعد بيع المسلسل.

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