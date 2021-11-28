شاهد .. شاهدوا ابنة نانسي عجرم ( ليا) تخطف أنظار الجمهور بجمالها الشديد والغير متوقع في اول ظهور لها بعدما كبرت.. و لن تصدّقوا الشبه بينهما !!

انت الان تتابع خبر شاهدوا ابنة نانسي عجرم ( ليا) تخطف أنظار الجمهور بجمالها الشديد والغير متوقع في اول ظهور لها بعدما كبرت.. و لن تصدّقوا الشبه بينهما !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال الأيام الأخيرة وبشكل مفاجئ نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صوراً جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مع ابنتها الصغرى ليا وهما تلعبان وتشاهدان راقصات الباليه على التلفز.

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وارتدت ليا بدلة راقصات الباليه، ويبدو انها كانت تحاول تقليد الراقصات المحترفات على الشاشة، وعلق المتابعون واشادوا بجمال الطفلة الصغيرة التي كبرت عن آخر مرة نشرت فيها الفنانة اللبنانية صوراً لها.

ومنذ ولادتها سرقت ليا الاضواء ولفتت الانظار بجمالها الذي ورثته عن والدتها ووالدها الدكتور فادي الهاشم، خصوصا لون عينيها الزرقاوين اللامعتين.للعائلة أهمية كبيرة في حياة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فاذا تصفحت صفحاتها ترى نوعين من الصور: صور من حفلاتها واعمالها وصور من المناسبات العائلية مع زوجها وبناتها. وقد نالت بنات نانسي ميلا، إيلا وليا نصيبهن من الشهرة خصوصاً انهن تمتلكن جمال والدتهن ووالدهن ونانسي حريصة على ان لا تنعكس شهرتها بشكل سلبي على حياتهن فهي تسمح بظهورهن على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل محدود وفي أمور ملائمة مع اعمارهن مثل الحملة التي قامت بها لتعلن عن انضمامها الى أحد التطبيقات المعروفة.

ألبوم نانسي عجرم العاشر يحصد نجاحاً كبيراً

من ناحية العمل تحصد نانسي عجرمنجاح ألبومها العاشر الذي أطلقت عليه اسم NancyAjram10 وينال استحسان الجمهور اذ يضم العديد من الاغنيات والانواع الموسيقية التي اعجبت كافة الاذواق ومحبيها من خلال 10 أغنيات تنوعت ما بين اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، ومنها "سلامات، ياما، يا ناس قولولي، عاتب ولوم، ما تعتذر، على شانك، جايه معاك وحياة".

وقد عبرت هي عن سعادتها بالنجاح والاصداء الايجابية : "ممتنة لردود الفعل الجميلة التى أتلقاها حول Nancy10، كل ما أرغب فيه حقًا هو أن الاستمتاع بالموسيقى ونشر الحب".

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