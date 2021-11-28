شاهد .. سر لا يعرفه الجميع .. قطة السينما المصرية؛؛ ميرفت أمين ؛؛ تزوجت هذه الفنان الكبير لمدة عام واحد فقط .. لن تتوقع من هو ؟ ( اتفرج صورهما معًا )

انت الان تتابع خبر سر لا يعرفه الجميع .. قطة السينما المصرية؛؛ ميرفت أمين ؛؛ تزوجت هذه الفنان الكبير لمدة عام واحد فقط .. لن تتوقع من هو ؟ ( اتفرج صورهما معًا ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قبل عقود من الزمن الجميل تزوج الفنان وملك الجيتار عمر خورشيد أربع مرات وكانت الأولى من أمينة السبكى، التى تنتمى لعائلة السبكى المعروفة وكان حفل الزفاف أسطوريا،

13443906

أقيم فى أكبر فنادق القاهرة “هيلتون”، بقاعة ألف ليلة وليلة، وحضره كبار الفنانين والفنانات مثل: السيدة أم كلثوم، وشادية، وعبد الحليم حافظ، فضلا عن الشخصيات العامة والسياسيين ورجال الدولة والأدباء.



فى فترة السبعينات التقت ميرفت أمين بعمر خورشيد وتزوجت منه، ولم يستمر هذا الزواج إلا سنة واحدة فقط، ثم تزوج من خبيرة الماكياج اللبنانية “دينا”

واستمر الزواج حتى وفاته بالرغم من أنه ابتعد عنها فترة لكنه لم يطلقها، ثم تزوج عليها الفنانة مها أبو عوف عام 1981 قبل أشهر قليلة من وفاته.

13443906