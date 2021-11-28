شاهد .. جمال رباني لن تتخيل ان هذه الملامح الجذابة موجودة .. ظهور زوجة ؛؛للمبي؛؛ بعد ان اخفاها لسنوات عن الجميع.. والمفاجأة في ابنه الممثل الذي لا يعرفه أحد|اتفرج بالصور

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نيفين مندور ( مواليد 28 نوفمبر 1972 -)، وهي ممثلة مصريةكانت بدايتها وهي بسن صغيرة وهي تشارك في المسرحيات المدرسية.

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وتعمل بها وحتي وقت الجامعة الي ان قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم "اللي بالي بالك" واختفت بعدها لمدة 6 سنوات وعادت بعدها لتشارك في عدد من الاعمال السينمائية والتلفزيونية.

شاركت في 3 اعمال فقط هما فيلم الي بالي بالك بدور فيحاء و مسلسل راجعلك يا اسكندرية و مسلسل مطعم تشي توتو (المطعم).

ومن خلال صفحة "نفين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نجدها تخرج لتحية أصدقائها ومتابعين لها يوم الجمعة و تشر أدعية، وسور قرأنية كسورة يوسف بصوت كبار المشايخ وتنصح جمهورها في التأمل بمعاني السورة الكريمة.

وتخرجت نيفين من جامعة American City Univercity ، وتعيش في محافظة القاهرة.

شكلها الآن

بين مؤيد لظهور علامات كبر السن عليها، وأخر أكد احتفاظها بشكلها الذي عرفت به، انتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، عدد من الصور للفنانة نيفين مندور، الشهيرة بـ"بطلة فيلم اللي بالي بالك"، التي اختفت عن الساحة الفنية.

وظهرت نيفين مند

بجسم متناسق بعد أن فقدت بعض الوزن من شكلها الذي تعود عليه الجمهور عندما انطلقت للنجومية بدور فيحاء في فيلم "اللي بالي بالك" مع النجم محمد سعد، وبعده في مسلسل "راجعلك يا اسكندرية" مع الفنان خالد النبوي.

أسرار سجنها مرتين

في عامي 2013 و 2016 أثارت نيفين مندور جدلاً واسعاً بعد القبض عليها، فكانت بطلة فيلم "اللي بالك بالك" قد وقعت في ورطة عندما تم القبض عليها بعد أن تم ضبطها برفقة شابين آخرين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.

وبتفتيشهم تم العثور على سيجارة حشيش و4 طلقات نارية داخل سيارتها، تم الإفراج عنها قبل أن يتم القبض عليها مجدداً في قضية مماثلة ليتم الحكم بسجنها في عام 2016، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.

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