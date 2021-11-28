شاهد .. لن تتوقع : مفاجاة كبيرة؛؛ اخيرا بعد سنوات من رحيلة؛؛ جواز سفر الفنان نور الشريف يكشف اسرار عن ديانته واسمه الحقيقي ؟!

انت الان تتابع خبر لن تتوقع : مفاجاة كبيرة؛؛ اخيرا بعد سنوات من رحيلة؛؛ جواز سفر الفنان نور الشريف يكشف اسرار عن ديانته واسمه الحقيقي ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تلقى الجمهور فاجعة مؤلمة برحيل الفنان الكبير نور الشريف عن الحياة، في 11 أغسطس 2015، تاركا خلفه تراثا من الفن الجميل.

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وأعادت صفحات التواصل الاجتماعي مرة أخرى تداول صورة لجواز السفر الخاص بالفنان الراحل نور الشريف، والتى أوضحت العديد من المفاجأت.

وظهرت بصورة جواز السفر، العديد من المعلومات، عن الفنان القدير نور الشريف، مثل اسمه، وديانته.وردت صورة جواز السفر، علي كثير من الإشاعات التى نالت من نور الشريف، أثناء حياته وبعد وفاته، حول الإسم الحقيقي والديانة الخاصة بالفنان الراحل.



وأوضح جواز السفر الإسم الحقيقي لـ نور الشريف، وهو نور الشريف جابر محمد وأن اسمه السينمائي لم يكن لقب، وأن ديانته هي الإسلام، حيث أثيرت أقاويل حول كونه غير مسلم.



نور الشريف توفي عن عمر يناهز التسعة وستون عاما، وذلك بعد أن عانى من المرض منذ فترة كبيرة، وانتهى الأمر به إلى الوفاة والرحيل عن عالمنا تاركا خلفه جميع أعماله الفنية والسينمائية والتي يحبها الكثير من الأشخاص.

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