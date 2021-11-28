اتفرج – الفنان رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب قضية من ابنته

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب قضية من ابنته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الفنان المصري رشوان توفيق في أحد البرامج التلفزيونية يتحدث عن خلاف بينه وبين ابنته الصغرى ووصول الأمور بينهما إلى ساحات المحاكم، واشتعلت السوشيال ميديا بعد بكائه بسبب الأمر.

وكشف رشوان توفيق أنه يعيش حالة نفسية سيئة بسبب القضايا المقامة بينه وبين ابنته بعد أن كشف خلال برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي أنه قرر أن يترك الأمر للقضاء العاجل مؤكداً أنه قام بتوزيع أمواله على أولاده أثناء حياته، معلقاً: “أن أقابل الله من غير أى شىء، وأعطيت كل ما أملك فى حياتى لأولادى وزوجتى”

ورغم أن رشوان توفيق لم يكشف عن تفاصيل القضايا بينها وبين ابنته، إلا أن الأمر تسبب في بكائه خلال الحلقة قائلاً:”يمكن وأنا بكلمك العاطفة بتغلبني لكن أنا في البيت بقعد أكلم نفسي، حياتي فيها تجارب قاسية كثيرة جدا، أقسى تجربة اللي أنا عشتها دلوقتي، إزاي انت إديت بلا حساب ويحصل فيك كدة، فأنا مثل المقتول الحي، فهذا الأمر تركته لله وللقضاء الحي، فكل ما يخطط ضدي سيرده الله كيده في نحره”.

وقاطعته ابنته الإعلامية هبة رشوان، قائلة: “والدي تنازل عن كل أمواله لنا ولوالدتي قبل وفاتها، وهذا من زمن بعيد”، وكشف الفنان المصري أنه لا يملك إلا هاتفه المحمول الآن.

إلا أن الصحف المصرية تداولت أنباء على أن القضايا المرفوعة من ابنة رشوان توفيق الصغري بسبب محاولتها السيطرة على أمواله، “قضية حجر”

وكشف أنه تلقى منذ قليل اتصالا هاتفيًا من ابنته لمعاتبته زوجها وابنها بخصوص رفع عدة قضايا، حيث قالت له ابنته: “بلاش تشهر بيا علشان كده مش هتكلم في الموضوع ده تاني”.

رشوان توفيق يسرد رؤيته لدلال عبد العزيز في المنام

كما سرد رشوان توفيق قصة رؤيته لدلال عبد العزيز في المنام قائلا:”أقرأ القران الكريم يوميا، وفي يوم منذ أربعة سنوات وبعد صلاة الفجر بالتحديد رأيتها في المنام ترتدي فستانا لونه أخضر، وعندما قمت بتفسير الحلم اكتشفت أن أهل الجنة يرتدون ملابس من السندس الأخضر، وقولت لرجاء الجداوي رحمه الله عليها، على الرؤية، وطلبت منها أن تبلغ دلال عبد العزيز بها.

وتحدث رشوان عن علاقته بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قائلا: تعرفت عليها وهي طفلة، وعندما عرفت بحبها من سمير غانم نصحته بعدم الجواز منها، وذلك لفرق السن الذي يتعدي العشرون عاما، ولكنها قالت إنها تحبه بجنون، وتتمنى أن يكون يوما زوجا لها، وفي ذلك الوقت باركت له وقلت مبروك.

وأضاف رشوان توفيق أول ما سمعت خبر وفاة دلال، كان بمثابة خنجر جه في صدري، ومن زمان جدًا دلال قالت لي على سمير غانم أنا بحبه، واللي مخليني أقول إنها آية من آيات الرحمن أن دلال قالت بحبه من سنين كتير والنهاردة هتلتقى بيه.