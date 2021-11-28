شاهد .. نجمة فائقة الحسن والجمال اشتهرت بمشاهد مخلة جداً كانت سببا في منع فيلمها بمصر.. عاقبها الله بحادث مروع وهكذا كانت النهاية ؟

انت الان تتابع خبر نجمة فائقة الحسن والجمال اشتهرت بمشاهد مخلة جداً كانت سببا في منع فيلمها بمصر.. عاقبها الله بحادث مروع وهكذا كانت النهاية ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تفاصيل جديدة من مصر الفن والثقافة بدأت حياتها الفنية بفيلم " شاطئ المرح " ، أما عن سبب شهرتها فهي جاءت بعد عرض فيلم "سيدة الأقمار السوداء" .

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لكنه لم يعرض في دور العرض السينمائي في مصر بسبب اعتراض الرقابة المصرية عليه .حيث كان يحتوي علي مشاهد جنسية صارخة .

بعدها تعرضت لحادث مروع كان سبباً في اعتزالها الفن ، إنها الفنانه " ناهد شكري " والتي اتخذت " ناهد يسري " اسم لشهرتها بالفن .

حيث كانت تؤدي أدوار الإغراء بلا حرج ، حتي بعد زواجها فهي لم تعد زوجها بالاعتزال ، وهو لم يطلب منها ذلك .

لكنها تعرضت لحادث مروع عام 1974 ، وكان سنها في ذلك الوقت 27 عاماً واعتزلت الفن حينها ، لتغيب 10 سنوات وتعود مرة أخرى للفن ، لكنها اعتزلت الفن مرة أخرى عام 1990 .

اما عن تفاصيل الحادث المروع التي تعرضت له ، فقد صدمتها سيارة نقل لتغيب عن وعيها ، وتشوه وجهها بزجاج السياره ، لدرجه أن ظن الجميع أنها لقت مصرعها في نفس اللحظه ، وتم نقلها الي المستشفي في حاله خطره .

وكانت حالتها منتهي الخطورة حيث أكد الأطباء حينها ، أنها أوشكت أن تفقد حياتها ، فهي تعاني من ارتجاج في المخ ، وجروح في الرقبة والصدر .

كما أن زجاج السياره اخترق الجبهة والخدين ، لكن حدثت المعجزه وعبرت من جسر الموت وعادت الي الحياة مره أخري .

التزمت " ناهد يسرى " بالحجاب مؤخراً ، رغم أنها لم تشعر بالندم من أعمالها ، ولكنها لم تكن تصدق أن هناك حجاباً فعلياً الا بعد قراءه سوره النور .

كما أنها قامت بالحج 7 مرات و قامت أيضاً ب 29 عمرة . وأيضا اتفقت مع الداعيه الاسلامي " عمرو خالد " بأن يلقي الدروس الدينية لابنتها مع زميلاتها بالجامعة الأمريكية .52711943