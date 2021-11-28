اتفرج – قصي خولي يصدم متابعيه بشكله الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي يصدم متابعيه بشكله الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر قصي الخولي بإطلالة وشكل جديد، حيث بدأ كرجل عجوز ومريض يعاني من أزمات نفسية وهي مرض الانفصال في الشخصية.

و كان مظهر قصي الخولي صدم الجمهور للغاية لكنهم أثنوا على جرأته في تغيير شكله بالكامل ليتناسب شكله مع أحداث العمل.

وبدا واضحاً من البرومو أن قصي سيظهر أصلع مع بعض الشعر باللون الأحمر وشاربين كثيفين وهو “اللوك” الذي أثار استغراب الجمهور خلال مشاركته في حفل “الموريكس دور

ونشر الفنان السوري بوستر الفيلم معلقاً عليه: “والله ولي التوفيق.. مسلسل بارانويا.. سابقاً توتر عالي.. قريباً على اتفرج”، ووجه الشكر لصناع العمل من المخرج والشركة المنتجة وهو من تأليف وإخراج أسامة عبيد وإنتاج شركة الصباح.

من جهة أخرى يتابع قصي تصوير مسلسل “الوسم” وهو من فكرته وإشرافه وإخراج سيف الدين سبيعي ويشاركه فيه لأول مرة الفنان اسماعيل تمر وعدد من النجوم حيث يتألف العمل من عدة مواسم وكل موسم مكون من سبع حلقات.

و عن سبب تغيير شكله خلال الفترة الماضية، أكد أنه يؤدي شخصية ترتكز على الجانب النفسي، وبعد البحث وجد أن هذا الشكل سيكون مناسب للدور لذا اتجه إلى خيار حقن البوتكس مؤقت لمدة أشهر قليلة لاستخدامه في غرض له علاقة بالشخصية التي يؤديها، مؤكداً أن تأثيره انتهى الآن.