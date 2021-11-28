شاهد .. كما ولدتها امها ؛؛مريم الدباغ ؛؛ بإطلالة نارية جريئة تتخطى حدود المحظور وتكشف المستور في السرير .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها ؛؛مريم الدباغ ؛؛ بإطلالة نارية جريئة تتخطى حدود المحظور وتكشف المستور في السرير .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/28 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد تعرضها للترند بعدة مناسبات بسبب اطلالاتها الجريئة والمكشوفة، أصبحت مريم الدباغ موضع اهتمام المتابعين والجمهور، وأصبحوا يبحثون عن صورها عبر حساباتها على مواقع التواصل وتداولها بشكل مكثف.

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ومن بين الصور التي تداولها المتابعون، وبعض الصفحات الفنية التي تهتم بفضائح الفنانين، كانت صور لمريم الدباغ وهي عارية تماما في السرير، وتغطي نصف جسدها بغطاء التخت الأبيض، وتضع نظارات، وسدلت شعرها، وفي صورة أخرى، وهي ترتدي المايوه وباللانجري والبيبي دول في حوض الإستحمام.

وكانت قد أثارت الممثلة التونسية مريم الدباغ الكثير من الضجة قبل فترة، وتصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اطلالتها بإحدى المهرجانات بفستان شفاف ومفتوح بشكل كبير عند منطقة الصدر، ولم تخفي من صدرها سوى القليل ما عرضها للعديد من الانتقادات.

كما نشرت صورة وهي تضع يديها على صدرها، وتقوم بحركة ايحائية بلسانها، "اللسان للخارج.. سأعيد الاثارة الى الخارج"، وحصلت الصورة على أكثر من 65 ألف علامة اعجاب في ساعات قليلة.69161824