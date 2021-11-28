اتفرج – دنيا غانم تشكر نيللي كريم لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا غانم تشكر نيللي كريم لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة إلى الفنانة نيللي بعد ذكر سم والدها الراحل سمير غانم أثناء تكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.

ونشرت دنيا سمير غانم عدداً من الصور لـ نيللي أثناء التكريم، وعلقت عليها: “الأيقونة العظيمة (نيللي) ألف مبروك تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أسعدتي الوطن العربي كله بجمالك وروحك الطفولية الدائمة، ما شاء الله ورشاقتك وأناقتك”.

وعبرت دنيا عن سعادتها بذكر اسم والدها أثناء تكريم الفنانة نيللي، قائلة: “لما اتسألتي مين أكتر حد بيضحكك فقولتي (سمير غانم) طبعا أثرتي فيا جدا وابتسمت وبكيت في نفس الوقت لكن حسيت بإنه هيفضل موجود جوانا كلنا بأعماله وبروحه المبهجة، ربنا يرحمه يا رب، بشكرك إنك خلتينا نشوفك..نورتي الدنيا وكنتي وحشانا أوي”.

وروت دنيا سمير غانم مفاجأة عن الفنان سمير صبري مشيرة إلى أنه كان السبب في ظهورها عبر الإعلام، قائلة: “الفنان الراقي جدًا الأستاذ سمير صبري .. أبهرتنا بحضورك وخفة دمك كالعادة وحبك ودعمك الدائم لزملائك من كل الأجيال ويمكن دي معلومة ناس كتير مايعرفوهاش وهى إني أول مرة غنيت في انترفيو في حياتي كان مع أ/ سمير صبري في برنامجه الذي لن يتكرر (هذا المساء)، والمرة التانية في ظهوري معاه في (هذا المساء) برضو غنيت”.

وتابعت دنيا سمير غانم أنها بدأت عملها بعد ظهورها في تلك الحلقة، قائلة: “ومن الحلقة دي شافني الأستاذ المؤلف مجدي صابر والأستاذ المخرج العملاق محمد فاضل ومثلت في مسلسل (للعدالة وجوه كثيرة) مع أستاذنا كلنا النجم يحيي الفخراني وأعظم أم وفنانة النجمة دلال عبد العزيز والقديرة رجاء الجداوي اللي عمرنا ماهننساها.. ربنا يرحمهم يا رب وزميلي العزيز جدا الفنان أحمد زاهر ومجموعة كبيرة من النجوم اللي اتشرفت بالعمل معاهم في بداية مشواري الفني”.

يذكر أن دنيا سمير غانم دخلت مؤخرا في نوبة بكاء أثناء استلام تكريم والديها في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح بمصر، وسط عاصفة من التصفيق من نجوم الفن.

كما تم تكريم اسم الفنان سمير غانم، اسم الفنانة دلال عبد العزيز، وتسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.