شاهد .. طلاق شيرين وحسام حبيب يشعل مواقع الأخبار العربية والحزن يجتاح الجماهير. | اتفرج

انت الان تتابع خبر طلاق شيرين وحسام حبيب يشعل مواقع الأخبار العربية والحزن يجتاح الجماهير. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الإعلام المصرية والعربية، أنباءً تؤكد طلاق الفنان المصري، حسام حبيب، من الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، وفي البداية جاء الخبر على لسان الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي كشفت خلال الساعات الماضية، طلاق الفنانة شيرين من زوجها الفنان حسام حبيب، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر: "كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم".

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ورغم الضجة التي سببها خبر الطلاق، لكن التزمت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب الصمت، حيث لم يؤكدا او ينفيا الخبر، ما جعل التكهنات تزداد حول أسباب الطلاق، فرجح البعض ان السبب هو والد حبيب الذي يعادي شيرين، والبعض رجح ان الخيانة هي السبب، والكثير من الاحتمالات التي خمنها المتابعون.

ويتضح ان أزمة جديدة ستشتعل بين نضال الأحمدية، وشيرين، بعد ان سربت احمدية تسجيلا صوتيا لوالد حسام حبيب، ما أثار الجدل آنذاك، ثم خرجت شيرين لترد بقوة فى تسجيل صوتى على التسريبات.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب قد تزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018، رغم انها تكبره بالعمر، وكانت قد تزوجت قبله من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأنجبت منه ابنتين هما "مريم وهناء".30969339