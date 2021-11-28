شاهد .. الفنانة (أصالة نصري) تفضح المستور وتكشف خيانة طارق العريان وتفاصيل صادمة.

انت الان تتابع خبر الفنانة (أصالة نصري) تفضح المستور وتكشف خيانة طارق العريان وتفاصيل صادمة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقائها في برنامج حبر سري، تحدثت الفنانة السورية أصالة نصريللمرة الأولى عن سبب انفصالها عن طارق العريان، نافية أن يكون الأمر بسبب ممثلة سورية، وقالت: "السبب الحقيقي هو الشخص نفسي، أنا كل أصدقائي ممثلات محافظات.

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وأنا ما بعرف إنها ممثلة، كما نفت أن تكون نيكول سعفان هي سبب الانفصال، ووصفتها أنها دخيلة على علاقتهم من الدخلاء وليست الوحيدة، وقالت: "هذه الشخصية دخيلة من دخلاء كتار، لأنه هي عمرها ما بتكون وحيدة".

وأكدت اأصالة انها تعرضت للخيانة، لكنها لا تعرف كم مرة، وأشارت انها بالمرة الأولى التي تعرضت بها للخيانة من زوجها السابق، لم تكن تعرف ماذا تفعل لأنها كانت تمشي وراء كلام أهلها وخالتها، وأضافت اصالة بعد خيانة طارق العريان لها انقطع الود بينهما ولا حياة تجمعهما.

وتزايدت التساؤلات بعد رد اصالة عن سبب هجومها على نيكول سعفان بعد ان قام العريان بنشر صورة تجمعه بنيكول أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وفي إحدى الصور ظهر طارق العريان مع نيكول سعفان بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما وذلك من خلال صورة شاركتها الممثلة نسرين إمام عبر الانستغرام معلقه عليها: " شكراً حبايبي كانت ليلة مدهشة".

يذكر ان ان طارق العريان وأصالة قد أعلنا انفصالهما بشكل رسمي في عام 2020 دون أن يفصحا عن سبب الطلاق الذي صدم الكثيرين من محبيهما، وأعلنت أصالة انفصالها الرسمي عن طارق العريان برسالة عبر انستقرام، وطلبت من الجميع احترام خصوصية حياتها من أجل طفليهما.46435504