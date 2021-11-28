شاهد .. الكشف عن سبب مثير وراء قيام العمانيون بإغراق الكويتية حليمة بولند بالذهب الثمين - اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب مثير وراء قيام العمانيون بإغراق الكويتية حليمة بولند بالذهب الثمين - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بتوثيق ارتدائها عدة قلائد وسلاسل من الذهب التقليدي الثمين في سلطنة عمان، عبر حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“.

هذا ولم توضح ما إذا كان قد تم منح هذا الذهب لها بالفعل كهدية، بل اكتفت بتعليق: ”شكرا أهل عُمان ع الدلع، غرقوني بالذهب“.حليمة ظهرت بولند في مقطع فيديو بينما كانت مغطاة بالذهب التقليدي العماني من قمة رأسها إلى القلائد والحزام، في الوقت الذي قامت فيه امرأة بإلباسهه لها.53118383

كما وثقت بعدها تكريما في سلطنة عمان، وفق ما أعلنت عنه في حسابها في ”سناب شات“.

هذا وقد أثارت الإعلامية الكويتية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصولها إلى السلطنة، قبل يومين من الآن، بعدما أعلنت عن فقدان حقيبتها.

ونشرت الإعلامية الكويتية فيديو، أعلنت فيه فقدانها حقيبتها في المطار أثناء قدومها إلى السلطنة، ما تسبب ”بتكدرها“، على حد قولها، رغم أنها حضرت للسلطنة لتشهد تكريمها.

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