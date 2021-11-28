شاهد .. ظهور مفزع لبطلة فيلم (عنتر شايل سيفه) .. لن تصدق أين اختفت «الفنانة ايفا» وكيف تغير شكلها؟

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع لبطلة فيلم (عنتر شايل سيفه) .. لن تصدق أين اختفت «الفنانة ايفا» وكيف تغير شكلها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة إيفا هي واحدة من الفنانات اللاتى برغم تقديمها فقط للأدوار الثانوية إلا أنها استطاعت أن تلفت أنظار الجمهور إليها، ويظل دورها في فيلم عنتر شايل سيفه مع الزعيم عادل إمام عالقا في الأذهان حتي الأن.

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اسمها الحقيقي هو إيفلين محروس شاهين، وهي من مواليد 16 أبريل 1953، عمرها الآن 67 عاما ولدت بمحافظة القليوبية لأسرة ميسورة الحال، وتلقت تعليمها في المدارس الأجنبية.

بدايتها الفنية كانت من خلال المسرح مع جلال الشرقاوي ثم مع الفنان سمير غانم وقدمت مسرحية أنا هايص وأخويا لايص عام 1992.

ولكن إنطلاقتها الحقيقة كانت في السينما من خلال فيلم عنتر شايل سيفه مع النجم عادل إمام، وقدمت شخصية كارولين وعرفت إيفا بتقديم بعض أدوار الاغراء.

الفنانة إيفا مصرية الجنسية ولكن ساعدتها ملامحها ولكنتها الأجنبية بسبب دراستها في المدارس الأجنبية علي أن تجيد تقديم أدوار الفتاة الأجنبية ببراعة وهو سبب نجاحها في فيلم عنتر شايل سيفه.

وقدمت بعد هذا الدور العديد من الأعمال فهو من فتح لها الطريق نحو المزيد من الأدوار ومن أشهر أعمالها: فيلم جواز عرفي، عروسة البحر، مسجون ترانزيت.

وفي المسرحيات قدمت أهلا يا دكتور، في عز الظهر، أخويا هايص وأنا لايص، الزعيم ونيولوك.

وكذلك ظهرت إيفا في العديد من المسلسلات ومنها رحلة السيد أبو العلا البشري، الأصدقاء، المصراوية، ونيس وأيامه، قضية نسب، أسمهان، واحة الغروب، سابع جار، وللحب فرصة أخيرة.

الفنانة إيفا كانت متزوجة ولكن توفي زوجها وأصبحت أرملة، وترددت بعض الشائعات عن زيجات سابقة لها بأحد الأشخاص المشهورين ولكن لم يتم تأكيدها.

وأخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة إيفا وظهرت مضيفة شرف هي في مسلسل خيانة عهد ومسلسل الأنسة فرح، ولكن في عام 2019 ظهرت مع الفنانة دينا الشربيني فى مسلسل زي الشمس.

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