شاهد .. بحزن شديد؛؛ النجمة ايمي سمير غانم تخرج عن صمتها وتكشف عن معاناتها من فراق والديها والقهر الذي تشعر به!

انت الان تتابع خبر بحزن شديد؛؛ النجمة ايمي سمير غانم تخرج عن صمتها وتكشف عن معاناتها من فراق والديها والقهر الذي تشعر به! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت النجمة ايمي سمير غانم معاناتها وحالتها النفسية الصعبة التي تعيشها منذ وفاة والديها النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، مشيرة إلى أنها لا تزال غير مستوعبة الأمر وما حصل في حياتها.

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وعبرت النجمة المصرية عما تعانيه من خلال تعليق على صورة جمعتها بوالدتها وشقيقتها دنيا نشرتها عبر تطبيق انستغرام وعلقت عليها: "وحشتيني أوي، مش عارفه أستوعب فراقك انتي وبابي،

وللأسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني أنا ودنيا موجودة قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط، بحاول أتلهى في حاجات بس أرجع وأقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي".

وأضافت: "أنا أسفة إني بشارك معاكم النكد ده، بس أنا في عالم تاني وإن شاء الله ربنا يكتب لي أروح أعمل عُمره، عشان أكيد هكون أحسن بإذن الله.. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".



تفاعل عدد كبير من المشاهير ومحبيها مع كلماتها النابعة من القلب وتمنوا لها الصبر والسلوان وأن تستعيد بسرعة حياتها السابقة وتحقق أملها في الذهاب الى مكة المكرمة لربما تستكين من وجعها.67295447