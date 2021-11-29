شاهد .. محمد عبده يثير ضجة واسعة ويغضب الجمهور بسبب ما ارتداه وأصالة تأخذه بالأحضان..اتفرج

انت الان تتابع خبر محمد عبده يثير ضجة واسعة ويغضب الجمهور بسبب ما ارتداه وأصالة تأخذه بالأحضان..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفنان السعودي محمد عبده ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد حفله الأخير ضمن موسم الرياض.

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في التفاصيل ، أحيى الفنان السعودي محمد عبدو حفله الاخير في الرياض احتفالاً بحصول نادي الهلال السعودي على دوري أبطال آسيا، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 وظهر عبر المسرح مرتدي ملابس " كاجول " للمرة الاولى بطريقة ملفتة على طريقة النجم العالمي " مايكل جاكسون "

من جهة أخرى ، أثار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضجة واسعة للفنان محمد عبدو والذي ظهر فيه الى جانب الفنانة السورية أصالة نصري وهو يحتضن بها خلال لقاءه ضمن موسم الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بسبب ما قام به الفنان محمد عبدو اتجاه الفنانة أصالة وكتب أحد الجمهور عبر تطبيق التويتر " قامة فنية مثل أبو نورا المفروض يحافظ على مكانته وعلى اسم فنان العرب»

الجدير بالذكر أن الفنان محمد عبدو لم تكن المرة الاولى التي يثير فيها بسبب الفنانة أصالة، إذ ظهر في كواليس برنامج «صولا» عام 2014 وهو يقبل يدها بينما تقبل هي كتفه في المقابل، ما سبَّب موجات عاتية من الهجوم على الفنان السعودي.

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