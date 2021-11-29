شاهد .. فضيحة مدوية اثارت جدل الجمهور؛؛ سقوط فستان الفنانة ؛؛دنيا بطمة؛؛ بشكل خادش وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! (اتفرج)!

وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل،

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية اثارت جدل الجمهور؛؛ سقوط فستان الفنانة ؛؛دنيا بطمة؛؛ بشكل خادش وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! (اتفرج)! والان مع التفاصيل

سعد محمود

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