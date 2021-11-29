شاهد .. فضيحة مدوية اثارت جدل الجمهور؛؛ سقوط فستان الفنانة ؛؛دنيا بطمة؛؛ بشكل خادش وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! (اتفرج)!

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انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية اثارت جدل الجمهور؛؛ سقوط فستان الفنانة ؛؛دنيا بطمة؛؛ بشكل خادش وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! (اتفرج)! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بطمة.
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وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل،
وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.
ويمتنع () نشر الصور أحتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.74443380