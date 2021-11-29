شاهد .. جراءة غير معهودة .. الفنانة هنا الزاهد تكشف أسرار ليلة دخلتها وتفضح زوجها !

انت الان تتابع خبر جراءة غير معهودة .. الفنانة هنا الزاهد تكشف أسرار ليلة دخلتها وتفضح زوجها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول تصريحات جريئة للفنانة المصرية هنا الزاهد عن ليلة زفافها مع زوجها الفنان أحمد فهمي والتي أثارت جدلاً واسعاً.

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وقالت هنا الزاهد خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي مؤخرا في برنامج “معكم منى الشاذلي”، إنّ زوجها أحمد فهمي قال لها يوم الزفاف أنه يريد أن ينام بسبب جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق.وتابعت: ” كنت باردة شوية يوم فرحي وكنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح”.

وذكرت: “لم أر يوم عدل من يوم جوازي”، مضيفةً: “أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف”.

وقالت: “شعرت باكتئاب شديد عقب أول شهر من زواجي، بسبب شعوري بالوحدة بدون والدتي، وشقيقاتي، ولم أعتد على هذا الهدوء، ولكن حاليا تعودت على حياتي الجديدة”.

وقالت: “رفضت إلقاء بوكيه الورد في الفرح وإعطائه لشقيقتي فرح وهي تكره أن يناديها أحد ” مدام هنا”.

ولفتت الى أن فستان الزفاف تعرض للقطع، مضيفةً: “كنت مبسوطة كثيراً يوم الفرح، وطلبت من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص”.

وقالت إنها فوجئت بكم كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم في حفل الزفاف.وأضافت أنّها أحيانا تدخل على موبايل أحمد فهمي وأقوم بتفتيشه للاطمئنان، ولكن حاليا قام بتغيير كلمة السر.

من جانب آخر، تداولت الأيام الماضية أخبار عن حمل الفنان هنا الزاهد بعد أن نشرت صورة لها وهي حامل من كواليس أحدث مسلسلتها “حلوة الدنيا سكر”.

وبسبب هذه الصورة تساءل الجميع عن حقيقة حمل هنا الزاهد والتي أكدت لموقع FilFan.com أن الصورة من كواليس المسلسل فقط، وهي الآن ليست حامل ولكنها بشرى جيدة.

واضافت هنا الزاهد أن فكرة الحمل بالطبع مطروحة ولكن لم يأتي وقتها.

من ناحية أخرى، تنشغل هنا الزاهد في تصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، وكشف القائمين عن المسلسل عن البوستر التشويقي للعمل الذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات.

وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب، والذي من المقرر عرضه فبراير المقبل.21452569