شاهد .. ما لا تعرفة عن الفنان المصري إيهاب توفيق .. عاش قصة حب فاشلة وامتنع عن الطعام أياماً قبل نقله إلى المستشفى وتعرض لصدمات قاسية.. (تفاصيل مؤثرة)

انت الان تتابع خبر ما لا تعرفة عن الفنان المصري إيهاب توفيق .. عاش قصة حب فاشلة وامتنع عن الطعام أياماً قبل نقله إلى المستشفى وتعرض لصدمات قاسية.. (تفاصيل مؤثرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الفنان إيهاب توفيق من كبار نجوم الفن في مصر،​ وقد تميز بصوت ذهبي منذ طفولته وعشق الغناء الأصيل.

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توفيق حاز على إعجاب الموسيقار الراحل ​محمد عبد الوهاب​. خطوبته من اللبنانية ​كارولينا أوليفيرا​ لم تتكلل بالزواج. قست الحياة عليه، فقد خسر أخاه بشكل مفاجىء وتوفي والده نتيجة إحتكاك كهربائي في منزله.

إيهاب توفيق ولد في 7 يناير/ كانون الثاني 1966 في كنف عائلة يسودها الحب و الإحترام المتبادلين بين أحمد وسوزان توفيق. نشأ على حب الفن الجميل و كان يملك صوتاً ذهبياً سمح له بالغناء منفردا فى مدرسته. لم ينجذب للأغاني الجديدة التي كانت سائدة فى عصره بل وجد نفسه يستمع إلى روائع النغم الأصيل فى أغنيات السيدة أم كلثوم و موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

وقد تعلم الغناء على أصوله والعزف على العود بمساعدة صديق والده.

صدمة نفسية

حين بلغ الرابعة عشر من العمر تلقى إيهاب توفيق صدمة نفسية بعد وفاة شقيقه محمد الذى كان يصغره بعامين إثر إصابته بارتفاع مفاجىء فى درجة الحرارة مما أدى الى وفاته.

بعد ذلك عانى من الاكتئاب لفترة من الزمن الى أن إستعاد حياته الطبيعية تدريجياً.

حصل توفيق من والدته على عناية خاصة فقد كانت تنتظر عودته الى المنزل كل مساء. عندما فارقت الحياة عام 2014 امتنع إيهاب عن تناول الطعام ما استدعى نقله إلى العناية المركزة لإنقاذه.

توفيق التحق بكلية فنية وأصبح طالبا في كلية التربية الموسيقية. شارك فى مسابقة للمواهب كان يترأسها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب فأعجب بصوت إيهاب توفيقو أشاد به وحصل المطرب الشاب على المركز الأول فى المسابقة .مسيرته الفنية

أما مسيرة إيهاب توفيق الفنية فقد بدأت عام 1989 من خلال ألبوم لمجموعة من المواهب شارك فيه بأغنية "الأسمراني" وحصدت الأغنية نجاحاً كبيراً.

بعدها أطلق ألبومه الأول "أكمني" ثم أعقبه بألبوم "ساحرني". فحصد نجاحا كبيراً وحققت المبيعات أكثر من نصف مليون فى ​مصر​ بعد أسبوعين فقط من طرحه فى الأسواق. حصل توفيق على الدكتوراه عام 1991 وعمل بكليته التي تخرج منها .

حياته الخاصة

خطب إيهاب فى بداية حياته الاعلامية اللبنانية "كارولينا أوليفييرا " واستمرت فترة الخطوبة عامين ولكنها لم تتكلل بالنجاح.

تزوج من ندى عام 2007كان يتمنى أن يرزق بتوأم وتحققت أمنيته ورزق بتوأم أحمد و محمود عام 2008 و إبنة واحدة نورين. أصيب أولاده بمرض غامض استدعى نقلهم للعلاج فى الولايات المتحدة ولم تعرف أسباب المرض الذي يعانون منه وأحيط الموضوع بالكتمان الشديد.مأساة جديدة

خسر إيهاب توفيق والدته، وبعد وفاتها فُجع بوفاة والده داخل مسكنه حرقا بسبب احتكاك كهربائي. ابتعد من جديد عن الوسط الفني بعد المأساة لمدة 7 سنوات.

عاد بعدها وأطلق أغنية "انت إختياري" مع فيديو كليب و نالت نجاحا كبيرا كما وصفها جمهوره بأنها عودة قوية للـ "بوب".

وصل رصيد إيهاب توفيق الفني إلى 19 ألبوم، 48 فيديو كليب، و 8 أغاني دينية و 14 أغنية وطنية، كما أنه كان نجم احتفال دار الأوبرا بالمولد النبوي الشريف لهذا العام.59435570