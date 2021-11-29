شاهد .. أسرار خطيرة تكشف لأول مرة بشأن فيلم الدنجوان رشدي أباظة الممنوع من العرض .. تفاصيل صادمه!

انت الان تتابع خبر أسرار خطيرة تكشف لأول مرة بشأن فيلم الدنجوان رشدي أباظة الممنوع من العرض .. تفاصيل صادمه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تجاوزت عدد الأفلام التى شارك بها دنجوان السينما المصرية رشدى أباظة مائه فيلم كان أغلبها حمل معه دور البطولة المطلقة لنجم الأفيشات الأول الدنجوان.

74251920

وظل من بينهم فيلم شهير أثار حوله الأقاويل والحكايات منها الحقيقى ومنها المبالغ فيه.. الأمر الذى جعل منه فيلم ممنوع من العرض على شاشات السينما والتلفزيون انه فيلم " وراء الشمس.

فما قصة هذا الفيلم ومن هم نجومه الكبار؟ بداية كان مخرج ومنتج هذا الفيلم الكبير هو مخرج الروائع الفنان الشامل محمد راضى صاحب السجية الوطنية.. الذى انبثقت معه فكره الفيلم من هذيمة النكسة عام ١٩٦٧ .. ليظل يفكر فى أسبابها ويتوصل معها الى فيلمنا الممنوع من العرض " وراء الشمس"

ففكرته تدور حول شخصية "جعفرى" مدير السجن الحربى الذى أدى دوره الدنجوان رشدى أباظة وما استتبع ذلك من الفساد الكبير الذى سبق النكسه خاصة بين قيادات الدولة ومدى تفشى عمليات التجسس والابتزاز والاكراه والتعذيب وتلفيق التهم وصنع الاكاذيب.. الأمر الذى أدى فى فى نهاية المطاف إلى الهزيمة .

أما عن نجوم الفيلم فقد جمع كوكبة كبيرة من عظماء السينما بدأ من رشدى اباظة ونادية لطفى وذكرى سرحان محمود المليجى والشباب الصاعد وقتها بقوة حتى باتوا نجوم كبار هم النجم نور الشريف والنجم محمد صبحى .

الأمر الذى دفع صناع الفيلم إلى طلب الوساطة من أعضاء مجلس الشعب ليتمكنوا من عرض الفيلم لكن يقال إنه تم التضييق عليه للحد من

74251920