شاهد .. مبالغ خيالية؛؛ مفاجأة كبيرة للغاية؛؛ بشأن ميراث دنيا وايمي سمير غانم بعد رحيل والديهما .. لن تتوقع ثروتهما ؛؛رقم صادم؛؛ !

انت الان تتابع خبر مبالغ خيالية؛؛ مفاجأة كبيرة للغاية؛؛ بشأن ميراث دنيا وايمي سمير غانم بعد رحيل والديهما .. لن تتوقع ثروتهما ؛؛رقم صادم؛؛ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بحث كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك جوجل، خلال الأسابيع الماضية، عن حجم ميراث الفنانتين الكبيرتين دلال وإيمي سمير غانم بعد رحيل والداهما بعد فراق والديها الفنان سمير غانم ووالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز

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التي رحلت بعد زوجها بما يقارب من حوالي ثلاثة أشهر بعد صراع طويل بعد اصابتهما بفيروس كورونا المستجد.



وكشف موقع Net Worth Post المتخصص في رصد ثروات المشاهير والأغنياء حول العالم عن حجم ثروة الفنانة دلال عبد العزيز والتي رحلت عن عالمنا بعد 80 يوما من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وقال المواقع إن ثروة الفنانة دلال عبدالعزيز بلغت ما يقارب 10 مليون دولار أي ما يقارب 157 مليون جنيه مصري.



وقد ترك الفنان سمير غانم ثروة كبيرة لإبنتيه دنيا وإيمي من حب الناس واحترام وتقدير وأعمال فنية عديدة يفتخرون بها، كما أنه ترك لهم ثروة كبيرة وضخمة حصيلة عمل سنوات طويلة من الكد والاجتهاد لإسعاد الجمهور.

وبحسب الموقع نفسه Net Worth Post فإن ثروة الفنان الراحل سمير غانم بلغت 100 مليون دولار ما يعادل نحو مليار ونص مليار جنيه بحسب سعر الصرف السائد حالياً.10110275