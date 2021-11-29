شاهد .. تفقد عقلها تماماً؛؛ مودل روز تتخطى حدود الادب؛؛ بأقوى صورة نارية جريئة على سريرها وتسحر الجمهور! اتفرج

انت الان تتابع خبر تفقد عقلها تماماً؛؛ مودل روز تتخطى حدود الادب؛؛ بأقوى صورة نارية جريئة على سريرها وتسحر الجمهور! اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت العارضة السعودية ​مودل روز ​ ضجة كبيرة بين المتابعين بعد نشرها مجموعة صور جريئة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت مودل جالسة على سريرها بالمنزل بملابس شتوية مثيرة بالجلد الأسود، وتظهر صدرهل وكما بدت بنحافة كبيرة.



وتلقت روز الكثير من التعليقات منها المنتقدة ومنها الداعمة لها.



وكانت قد إستعرضت مودل روز منزلها الفخم بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



ويتميز منزلها في الولايات المتحدة الأميركية بوسعه، وإطلالته الجميلة، حيث ظهر غروب الشمس في الفيديو جميل جداً، وبدا صالونها كبيراً للغاية.

ويعتذر موقع()عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 20088142