شاهد .. لن تصدقوا؛؛ في أول ظهور لها..النجمة ياسمين عبدالعزيز تبكي بحرقة شديدة وتكشف عن الرسالة المرعبة التي وصلت لها أثناء مرضها!!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا؛؛ في أول ظهور لها..النجمة ياسمين عبدالعزيز تبكي بحرقة شديدة وتكشف عن الرسالة المرعبة التي وصلت لها أثناء مرضها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت صفحة برنامج «معكم منى الشاذلي» للإعلامية منى الشاذلي، المذاع على شاشة قناة «cbc»، برومو حلقة جديدة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، معلنة عن إذاعة الحلقة قريبا.

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وقالت الإعلامية منى الشاذلي خلال البرومو: «ياسمين عبدالعزيز هتتكلم عن محنة كبيرة، فى رحلة طويلة من الألم والوجع بين الحياة والموت».

وصرحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في أول ظهور لها بعد الأزمة الأخيرة: «كنت بموت وجاتلي رسالة (التربى بيجهز التربة)، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي، مش قادرة أصدق أنى قاعدة في برنامج وباتكلم عن الموضوع ده، 3 حاجات مبتشتريش بالفلوس: الصحة والاحترام وحب الناس».



وتابعت: «شفت معدتي برة جسمي.. وقلت لأخويا الكبير: خلي بالك من ولادي، أحمد العوضي حط رأسه على رأسي وكان بيعيط».



وعادت ياسمين عبدالعزيز إلى مصر، مساء الخميس 23 سبتمبر، قادمة من سويسرا، وذلك بعد اطمئنانها على حالتها الصحية، حيث إنها من المقرر أن تقضي فترة نقاهة خلال الأيام المقبلة، وبعدها تعود لممارسة نشاطها الفني من جديد.

وكشف الفنان أحمد العوضي عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أنها تعافت بشكل نهائي من الأزمة الصحية التي ألمت بها، حيث شكر الجمهور وكل من دعمهما في هذه المحنة، بحسب وصفه.



ولم تمر ساعات علي وصول ياسمين عبدالعزيز، لمصر حتى سارعت بنشر صورة لباب غرفتها بالمستشفى في سويسرا، لتعلن توديعها لهذه الفترة الصعبة من حياتها، خاصة أنها وضعت علامة «مع السلامة» على الصورة.



مسلسل «اللي مالوش كبير»

وكان مسلسل «اللي مالوش كبير»، آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في الدراما التلفزيونية، وشاركها أحمد العوضي البطولة، وحاز العمل على إعجاب الجمهور والنقاد في رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد،

محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدي الأتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.99292711