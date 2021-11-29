شاهد .. فضيحة مدوية .. سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة بشكل خادش وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!!

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انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية .. سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة بشكل خادش وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 06:00 صباحاً | (مايا)
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بمة.
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وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل، وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.
ويمتنع العين أونلاين نشر الصور أحتراماً وتقديراً لمتابعيه الأفاضل.41770699