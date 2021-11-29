شاهد .. بدون حمالة الصدر .. سمية الخشاب تظهر بروب الاستحمام ومتابع سعودي ينفجر برده. | اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون حمالة الصدر .. سمية الخشاب تظهر بروب الاستحمام ومتابع سعودي ينفجر برده. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في انستغرام، ظهرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بعدة صور من جلسة تصوير جديد، ظهرت بهامرتدية روب الاستحمام باللون الأسود، وكشفت به مفاتنها دون حمالة صدر، وباكثر من وضعية وهي تقف على الدرج، ووضعت مكياجا قويا، ورفعت شعرها بتسريحة الكعكة، وعلقت على الصور: "الأناقة هي الأسود الجديد".

ونالت صورة سمية الخشاب اعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض معتبرين ان ظهورها بروب الاستحمام لا يليق بها كفنانة تحترم فنها وجمهورها، حيث ظهرت في وقت سابق بروب استحمام أبيض وهي تجلس بالبانيو، وأثارت الجدل حينها، ومن التعليقات التي اثارت الجدل كانت لمتابع سعودي كتب على صور سمية الخشاب بالروب: "اشعر ان من العيب ان تظهر فنانة بروب استحمام او بالبانيو..انا بحبك يا سمية الخشاب لكن صورك بالروب مؤذية للنظر"، ولاقى تعليقه اعجاب البعض وانتقاد البعض الآخر.30975445

وكانت قد أحدثت ​سمية الخشاب​ الضجة بسبب ردّها على متابعة عبر حسابها على انستغرام، وكانت قد كتبت المتابعة: "مش قادره اوقف اكل يا سميه اعمل ايه"، وردت سمية على سؤالها بالقول: "كلي سد الحنك"، ( وهي نوع من الحلويات الشهيرة في مصر)"، كما انها تصدرت الترند أكثر من مرة بسبب تعليقاتها الطريفة على أحداث مختلفة وفعاليات عالمية، وخاصة تعليقاتها على مباريات كرة القدم والاسطورة كريستيانو رونالدو.

هذا وتستعد سمية الخشاب لمسلسل جديد يحمل اسم "ظروف خاصة"، تتعاون فيه لأول مرة مع الفنان القدير حسن يوسف.

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