شاهد .. قصر ملكي .. اتفرج منزل منى زكى وأحمد حلمي لن تصدق ما ترى عيناك من روعه وفخامه لن تتوقعها ابدا!

انت الان تتابع خبر قصر ملكي .. اتفرج منزل منى زكى وأحمد حلمي لن تصدق ما ترى عيناك من روعه وفخامه لن تتوقعها ابدا! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الثنائي المصريان أحمد حلمي وزوجته منى زكي من انجح الفنانين في الوسط الفني وكذلك في الحياه الزوجية.

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تزوجا في العام 2002، بعد قصة حب إستمرت لفترة طويلة، بعد أن قدّما سوياً فيلم "ليه خلتني أحبك" مع الممثل المصري كريم عبد العزيز. ولديهما 3 أبناء "لي لي"، "سليم"، و"يونس".

يتحفظ منى وأحمد عن نشر منزلهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هناك بعض الصور التي قاما بالتقاطها من داخل المنزل، لا سيما في الحديقة التي على ما يبدو هي المكان المفضل لكليهما.

جعل أحمد ومنى منزلهما مميزاً من خلال الحديقة الكبيرة التي قاما بتصميمها في الخارج بأحدث الأشكال،و تم زرع الحديقة بعشب "الغازون" العشب الأخضر يضفي إحساساً بالراحة والبهجة.نشرت منى زكي في إحدى المرات صورة جمعتها بابنها "يونس" ومع الممثلتين حلا وهنا شيحا.

أما زوجها أحمد حلمي فلا يتوانى عن نشر صور له من حديقة المنزل. وعلى ما يبدو، جعل الثنائي من الحديقة جلسة خاصة وبسيطة ليحصلا في أرجائها على لحظات من الراحة والاسترخاء.

يملك أحمد حلمي ومنى زكي أكثر من غرفة جلوس إحداها باللون البيج الي جانب اللون الابيض، وهو لون يعتمده عدد كبير من مشاهير العالم العربي والعالم.

وقام الثنائي النجم بدمج وادخال لون الخشب البني في ديكور المنزل من خلال تصميم مكتبة كبيرة كانت منى قد قامت بالتقاط بعض الصور لها أمامها، إضافة إلى مكتب صغير يستخدمه الثنائي لأمور تتعلق بحياتهما العملية.وجود غرفة خصصتها منى لتمارس رياضة المشي عليها، حيث قامت بالتقاط صورة لها من داخلها وشاركتها مع متابعيها.

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