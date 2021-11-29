شاهد .. تزوجت من نجم المسرحية الشهيرة ؛؛عيب يا أنسة؛؛ وتنازلت عن ميراثها بسبب زوجته الأولى.. ورفضت العمل مع الزعيم عادل امام لهذا السبب الصادم والغريب.. والمفاجأة لن تصدقو من تكون!

انت الان تتابع خبر تزوجت من نجم المسرحية الشهيرة ؛؛عيب يا أنسة؛؛ وتنازلت عن ميراثها بسبب زوجته الأولى.. ورفضت العمل مع الزعيم عادل امام لهذا السبب الصادم والغريب.. والمفاجأة لن تصدقو من تكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كانت قد ربطت سناء يونس قصة حب قوية بالفنان الراحل محمود المليجي، فقد تعرفت عليه أثناء تصوير مسلسل ظلال السنين.

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واتفقا على الزواج بدون إعلان ذلك من أجل الحفاظ على مشاعر زوجته الأولى الفنانة علوية جميل، وقد تزوجا بالفعل أثناء عرض مسرحيتها ''عيب يا أنسة''.



وكشف الناقد طارق الشناوى انها رفضت إعلان الخبر حتى بعد وفاة الفنان محمود المليجى حفاظاً على مشاعر زوجته الاولى الفنان علوية جميل ، وتنازلت في سبيل ذلك عن ميراثها منه،

ولم تعلن عن زواجها من محمود المليجي إلا بعد وفاة زوجته الأولى الفنانة علوية جميل.

حيث قال طارق الشناوي: "بعد رحيل المليجي أجريت مع سناء يونس حوارًا حكت فيه كل تفاصيل حياتها معه، ولكن قبل النشر اتصلت بي وطلبت مني ألا أكتب شيئا فلم ترض هي أيضا أن تغضب زوجته علوية جميل".



وتابع: "رفضت سناء يونس إعلان خبر زواجهما للحفاظ على مشاعر علوية جميل، كما رفضت الحصول على الميراث بناء على العهد الذي اتفقا مع بعضهما عليه، بعدم إعلان الزواج".

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