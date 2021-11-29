شاهد .. هذه الفنانة المصرية الشهيرة تزوجت اكثر من 6 مرات ؛؛ ولا تعرف إخوتها ابداً ورفضت زيارة والدها في مرضه.. لن تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة المصرية الشهيرة تزوجت اكثر من 6 مرات ؛؛ ولا تعرف إخوتها ابداً ورفضت زيارة والدها في مرضه.. لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة سهير رمزي، عن كواليس ما بعد انفصال والدتها عن والدها، مؤكدة على أنها لم تر والدها ورفضت زيارته في مرضه وبعد وفاته بسبب قسوته الشديدة عليها.

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وأضافت خلال لقائها في برنامج “السيرة”، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع عبر فضائية “dmc” أن والدها بعض رحيله ببورسعيد علمت من المقربين منه أنه كان يرفض دخولها المجال الفني، ولكنه كان يشاهد أفلامها وحيدًا ويبكي في غرفته.

وتابعت، أنها لا تعرف إخوتها من والدها وهم عشرة ولم تتواصل معهم يومًا، مؤكدة أنهم يعرفون عنها كل شيء لأنها ممثلة، مشيرة إلى أنها ذات مرة كانت في النادي ووجدت سيدة تسلم عليها فاعتقدت أنها معجبة ولكنها أخبرتها أنها شقيقتها.



وأوضحت أنها على تواصل تام مع أولاد المنتج سيد زيادة، زوج والدتها السابق وذلك لأنها نشأت وتربت معهم، كما أنها على تواصل معهم ومع أولاد عمهم محروس زيادة.



وفي سياق متصل، أوضحت “زكي” عدد زيجاتها المتكررة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت: «أول جوازة ليا من حلمي بكر، وكان عندي 16 سنة، والعصمة مكنتش في إيدي وانفصلنا بسبب رفضه دخولي التمثيل، وتاني جوازة قعدت 4 سنين».

وأضافت :«تالت جوازة كانت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، وقعدنا حوالي 7 سنين وسببنا بعض بسبب الغيرة، والرابعة كانت الفنان محمود قابيل واستمرت عاما وكانت سنة حلوة».

وتابعت : «خامس جوازة من رجل الأعمال سيد متولى، وقعدنا متجوزين 7 أو 8 سنين واطلقنا ورجعنا تاني، وسادس جوازة رجل أعمال سوري وقعدنا أقل من سنة لا يذكر يعنى».



وأكملت :«والجوازة السابعة الفنان فاروق الفيشاوي، وقعدنا متجوزين 5 سنين واطلقنا ورجعنا 3 مرات، والجوازة الثامنة علاء الشربيني والله أعلم هتكمل ولا لأ».16899840