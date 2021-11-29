شاهد .. لن تصدقوا من هي : أسطورة الرقص الشرقي ؛؛ بعصبية مزقت وأحرقت كل بدلات الرقص ..والمفاجأة في السبب .. لن تتخيل رد فعل والدتها وزوجها!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هي : أسطورة الرقص الشرقي ؛؛ بعصبية مزقت وأحرقت كل بدلات الرقص ..والمفاجأة في السبب .. لن تتخيل رد فعل والدتها وزوجها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

واحدة من أهم الراقصات في تاريخ الرقص الشرقي، حيث أنها كانت تمتلك موهبة فريده من نوعها منذ أن ظهرت لأول مرة مما جعلها تكسب اعجاب الكثيرين،

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وكانت تعتبر أشهر راقصات عصرها، فهى أيقونة ضمن أيقونات الرقص الشرقي انها الكبيرة سهير زكي.

أعمالها

خاضت سهير زكي تجربة التمثيل من خلال أكثر من 50 عمل سينمائي كراقصة وممثلة، كما أنها رقصت في أفراح جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، و أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون،

والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والذي قدم لها وسامًا على رقصتها. كذلك رقصت أمام ضيوف مصر الرسميين من روسيا، أيضاً زارت سهير موسكو بدعوة من الجنرال أندري غريتشكو وزير الدفاع السوفيتى.

ألقابها

نالت سهير لقب " راقصة الملوك" . وقد كانت تملكه أداء مبهر أثناء تقديم الاستعراضات فقد كانت واحدة من أنجح فنانات عصرها.



أطلق عليها عبدالحليم حافظ لقب " الشيخة" ؛ لأنها رفضت عروضه المغرية من أجل في الكويت وبيروت وإمارات الخليج خلال شهر رمضان، وذلك لأنها اعتادات أن تصوم وتصلي في شهر رمضان وتقول هذه نقرة وهذه نقرة أخرى.

مزقت بدل الرقص

قامت الخياطة التي تعيش مع الراقصة سهير زكي في منزلها بالجيزة بالإتصال بوالدتها وزوجها المصور محمد عمارة، وأخبرتهما أن الفنانة سهير زكي قامت بحمل المقص وصارت تقطع في بدل الرقص الخاصة بها،

وفزعت الأم وكذلك زوج سهير عند سماع الخبر وذهبا مسرعين إلى منزل سهير زكي ليجدها تحمل المقص وتنهال على بدل الرقص الخاصة بها تمزيقًا حتى صارت أكبر قطعة فيها بمقدار حجم كف اليد»، وذلك وفقًا لتقرير نشر في مجلة الكواكب عن سهير زكي.

حرقت البدل "بالجاز"

وأضاف التقرير، أن سهير زكي لم تكتف بما فعلته، ولكنها جاءت بصفيحة «جاز»، وأشعلت النيران في قصاقيص البدل، وعند تسألت والدتها وزوجها عن ما فعلته قالت إن البدل تكشف عن أجزاء كثيرة من جسدها، وأن هذا حرام.



20 بدلة رقص

قامت الفنانة سهير زكي بحرق 20 بدلة رقص كاملة ، وعندما سألت زوجها عن أن بدل الرقص تظهر أجزاء من جسدها ترك لها حرية اختيار أزياء الرقص مما دفعها للشك في أن زوجها ليس مقتنعاً أو راضياً عن بدلها،

ولذلك قام بتكليف الخياط أن يصنع لها بدل جديدة، تشمل تصميم خاص يخفي أكثر مما يظهر، لكنها لاحظت أن الخياط يؤجل بإستمرار موعد تسليم البدل الجديدة؛

لأنه يعلم أن سهير تمتلك الكثير من البدل، وعندما شعرت بالملل من مماطلتة قامت بحرق كل ما لديها من بدل وذلك لكي تضع الخياط أمام الأمر الواقع، وبالفعل نجحت خطة «سهير».

قماش شفاف

وقد سلمها الخياط البدل الجديدة خلال اليوم التالي مباشرة فصعقت؛ وذلك لأن الخياط قام بسد كل أجزاء البدل بالكامل ولكن من خلال قماش شفاف يصف كل ما تحته، وعندها قررت سهير زكي التعامل مع خياطة بدل رقص جديدة وقطعت معاملتها مع هذا الخياط.81688616