شاهد .. نجمة مسلسل (طاش ما طاش) تخرج من صمتها وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن تعرضها للتحرش؛؛ من قبل فنانين في وراء الكواليس! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل (طاش ما طاش) تخرج من صمتها وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن تعرضها للتحرش؛؛ من قبل فنانين في وراء الكواليس! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فجرت الفنانة السعودية أفنان فؤاد، نجمة مسلسل طاش ماطاش قنبلة من العيار الثقيل وكشفت عن تعرضها للتحرش من قبل عدد من الفنانين السعوديين.

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وقالت النجمة السعودية في لقاء سابق: "تعرضّت بالفعل لتحرّش من عدد من الفنّانين السّعوديين بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال كلمات الإطراء التي تصل للمعاكسات، وأيضاً الدّعوة للخروج للعشاء والسّهر.

وأضافت: أتعامل مع كل ذلك بنوع من الحكمة، وأخرج منه بشكل لطيف من خلال الاعتذار عن الدعوات بأي سبب وحجة، أو عدم الرد وعدم التجاوب مع المعاكسات،

وكأنني لم أسمع ما يقال، وتغيير الموضوع للحديث عن التمثيل والعمل الفني الذي نحن بصدده فقط، كما أنني أصنع حدوداً للتعامل مع كل النّاس، ودائماً أجعل معاملتي بالوسط الفنّي في إطار الزمالة بشكل رسمي في اللوكيشن فقط".



كما تحدثت أفنان فؤاد عن تقديم الجرأة في أعمالها، وقالت: "أنا أقدم شيئاً من أجل المجتمع ودوراً جريئاً بالأطروحة وليس من اجل النجومية أو شيء آخر".



وتابعت: "أنا جريئة لطالما هناك جرأة وليس فقط خيال وعرض من أجل النجومية، وهناك بالسعودية سقف لطرح المواضيع، وأنا متماشية مع عادات وتقاليد المجتمع ولا أخالفها".



وشاركت أفنان فؤاد في العديد من الأعمال التلفزيونية، ومنها "طاش ما طاش 18"، "شباب البومب 1 و2"، "يا تصيب يا تخيب"، "هشتقة"، "ملحق بنات"، "كلام الناس"، "ألو مرحبا"، "من الأخر"، "صح عليك"، "الخطاف"، "جي فايف"، "الذاهبة"، "شد بلد"، "سناب شاف"، "​العاصوف​ 1 و2"، "هايبرلوب". كما شاركت في فيلم "هيفاء".21947025